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Источники предупредили о рисках для производства "Русала" из-за кризиса в Гвинее

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Ситуация в Гвинее несет существенные риски для российской и глобальной алюминиевой отрасли, считает Алюминиевая ассоциация, российское объединение поставщиков и потребителей алюминия и продукции на его основе.

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Гвинея занимает первое место в мире по запасам бокситов, обеспечивая 20% мировой добычи, напомнил представитель ассоциации. Доля Гвинеи в поставках сырья для Китая, крупнейшего в мире производителя алюминия, составляет 50%, "Русала", крупнейшего производителя алюминия за пределами Китая, - 45%.

"Военный переворот всегда приводит к нестабильности и долгосрочным рискам остановки производства или вывоза сырья из Гвинеи. Быстро найти замену такому объему бокситов в глобальном масштабе невозможно", - говорится в заявлении Алюминиевой ассоциации.

Другой источник в алюминиевой отрасли, попросивший об анонимности, охарактеризовал риски сокращения потока сырья для выпуска металла как вполне реальные.

"Русал" потенциально может потерять треть производства алюминия и компенсировать эти потери фактически неоткуда", считает он.

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В России нехватка месторождений бокситов, а себестоимость использования других источников сырья для производства глинозема гораздо выше, чем при импорте бокситов. Кроме того, необходимы гигантские инвестиции в технологии.

"На фоне недавно введенных экспортных пошлин на алюминий в размере 15% и рисков сокращения производства такие проекты могут оказаться невостребованными", - заключил источник в алюминиевой отрасли.

"Русал" ранее обратился в правительство с просьбой о снижении экспортной пошлины на алюминий, введенной с 1 августа до конца года. "Русал" считает применение к алюминию этой меры несправедливым в силу его невысокой доли в себестоимости строительства, рост в котором и послужил поводом для увеличения фискальной нагрузки на металлургов.

Гвинейские военные 5 сентября объявили о захвате власти в стране, арестовав президента страны Альфу Конде; позже последовали заявления о закрытии границ, роспуске правительства и парламента, приостановке действия конституции. В стране введен комендантский час и ограничения на экспорт.

Гвинея Русал Олег Дерипаска

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