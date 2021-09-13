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Башенный оператор "Сервис-Телеком" запланировал IPO

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Независимый башенный оператор "Сервис-Телеком", который недавно договорился о покупке Национальной башенной компании (НБК) Veon за $970 млн, задумал провести IPO в течение двух лет, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники на телекоммуникационном рынке.

По данным одного из них, стоимость актива превысит $1 млрд, а для публичного размещения могут быть предложены бумаги не менее чем на $400 млн.

Гендиректор "Сервис-телекома" Николай Бердин подтвердил газете, что компания рассматривает IPO "в среднесрочной перспективе" и выберет способ выхода на публичный рынок.

"Есть популярный инструмент - SPAC, он удобен с точки зрения скорости выхода, но есть и ряд других факторов, которые повлияют на решение", - сказал он и добавил, что выбор площадки для размещения будет зависеть от того, где компания получит наибольшую оценку.

"Сервис-Телеком" на прошлой неделе договорился с телекоммуникационным холдингом VEON о приобретении 100% "Национальной башенной компании" (НБК) - российской башенной "дочки" холдинга. НБК управляет портфелем из примерно 15,4 тысячи вышек мобильной сети в России. Вся активная инфраструктура мобильной сети, в настоящее время эксплуатируемая "Вымпелкомом", и большая часть вышек на крышах останутся в собственности компании. На сделку нужно одобрение ФАС. Ожидается, что она будет закрыта в IV квартале 2021 года.

VEON Сервис-Телеком Николай Бердин НБК Вымпелком

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