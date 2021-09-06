"Роснефть" перестала быть владельцем Rosneft Vietnam B.V

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - "Роснефть" перестала быть владельцем 100% Rosneft Vietnam B.V., следует из раскрытия российской нефтекомпании.

В мае "Роснефть" сообщила, что вышла из вьетнамских проектов в Южно-Китайском море, оформлением активов на себя занималась "Зарубежнефть".

Во Вьетнаме "Роснефть" участвовала в совместном международном проекте по добыче газа и конденсата и проведении геологоразведочных работ на Блоке 06.1 (Rosneft Vietnam B.V. (оператор проекта) - 35%, ONGC - 45%, PVN - 20%). Проект реализуется на основе соглашения о разделе продукции (СРП). На участке блока расположено три газоконденсатных месторождения - Lan Tai, Lan Do и PLD ("Дикая орхидея") - которые находятся в 370 км от берега в бассейне Нам Кон Сон, глубина моря на участках достигает 190 м.

Начальные геологические запасы газа на месторождениях - около 69 млрд куб. метров. Фактическая добыча на Блоке 06.1 за 2020 год (100% проекта) составила 3,2 млрд куб. м газа и 0,03 млн тонн конденсата (в доле компании - 0,6 млрд куб. м газа и 0,01 млн тонн конденсата).

В рамках геологоразведочных работ на Блоке 06.1 в 2019 году компания пробурила первую поисковую скважину на структуре PLD Clastic Center, доказано наличие рентабельной залежи углеводородов. Rosneft Vietnam B.V. вела работу по согласованию с регуляторными органами Вьетнама сроков бурения разведочной скважины.

В 2013 году "Роснефть" подписала СРП на разработку Блока 05.3/11 (в настоящее время проект находится на стадии геологоразведочных работ). Лицензионный участок расположен в регионе с доказанной нефтегазоносностью и развитой инфраструктурой и граничит с разрабатываемыми месторождениями на Блоке 06.1, отмечала НК. Текущая оценка ресурсов Блока 05.3/11 составляет около 28 млрд куб. метров газа и 17,5 млн тонн газового конденсата. В рамках второй фазы ГРР в 2020 году завершено бурение трех поисково-разведочных скважин.

Кроме того, "Роснефть" являлась участником проекта морского трубопровода "Нам Кон Сон", который осуществляет транспортировку газа и газового конденсата, добываемых с шельфовых блоков в бассейне Нам Кон Сон, на береговой комплекс по подготовке газа и конденсата. Далее продукция поступает на комплекс газотурбинных электростанций для производства электроэнергии. Участники проекта: Rosneft Vietnam Pipelines B.V. - 32,7%, Perenco - 16,3%, PVN - 51%.

При пропускной способности 7,7 млрд куб. м в год прокачка за 2020 год составила около 5,6 млрд куб. м (прокачивается продукция Блока 06.1 и других операторов бассейна Нам Кон Сон).