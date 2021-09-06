Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

"Роснефть" перестала быть владельцем Rosneft Vietnam B.V

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - "Роснефть" перестала быть владельцем 100% Rosneft Vietnam B.V., следует из раскрытия российской нефтекомпании.

В мае "Роснефть" сообщила, что вышла из вьетнамских проектов в Южно-Китайском море, оформлением активов на себя занималась "Зарубежнефть".

Во Вьетнаме "Роснефть" участвовала в совместном международном проекте по добыче газа и конденсата и проведении геологоразведочных работ на Блоке 06.1 (Rosneft Vietnam B.V. (оператор проекта) - 35%, ONGC - 45%, PVN - 20%). Проект реализуется на основе соглашения о разделе продукции (СРП). На участке блока расположено три газоконденсатных месторождения - Lan Tai, Lan Do и PLD ("Дикая орхидея") - которые находятся в 370 км от берега в бассейне Нам Кон Сон, глубина моря на участках достигает 190 м.

Экономика"Роснефть" вышла из проектов во Вьетнаме"Роснефть" вышла из проектов во ВьетнамеЧитать подробнее

Начальные геологические запасы газа на месторождениях - около 69 млрд куб. метров. Фактическая добыча на Блоке 06.1 за 2020 год (100% проекта) составила 3,2 млрд куб. м газа и 0,03 млн тонн конденсата (в доле компании - 0,6 млрд куб. м газа и 0,01 млн тонн конденсата).

В рамках геологоразведочных работ на Блоке 06.1 в 2019 году компания пробурила первую поисковую скважину на структуре PLD Clastic Center, доказано наличие рентабельной залежи углеводородов. Rosneft Vietnam B.V. вела работу по согласованию с регуляторными органами Вьетнама сроков бурения разведочной скважины.

В 2013 году "Роснефть" подписала СРП на разработку Блока 05.3/11 (в настоящее время проект находится на стадии геологоразведочных работ). Лицензионный участок расположен в регионе с доказанной нефтегазоносностью и развитой инфраструктурой и граничит с разрабатываемыми месторождениями на Блоке 06.1, отмечала НК. Текущая оценка ресурсов Блока 05.3/11 составляет около 28 млрд куб. метров газа и 17,5 млн тонн газового конденсата. В рамках второй фазы ГРР в 2020 году завершено бурение трех поисково-разведочных скважин.

Кроме того, "Роснефть" являлась участником проекта морского трубопровода "Нам Кон Сон", который осуществляет транспортировку газа и газового конденсата, добываемых с шельфовых блоков в бассейне Нам Кон Сон, на береговой комплекс по подготовке газа и конденсата. Далее продукция поступает на комплекс газотурбинных электростанций для производства электроэнергии. Участники проекта: Rosneft Vietnam Pipelines B.V. - 32,7%, Perenco - 16,3%, PVN - 51%.

При пропускной способности 7,7 млрд куб. м в год прокачка за 2020 год составила около 5,6 млрд куб. м (прокачивается продукция Блока 06.1 и других операторов бассейна Нам Кон Сон).

Роснефть Rosneft Vietnam Вьетнам

Новости по теме

Новости

Миллиард на башнях VEON. Обобщение

Миллиард на башнях VEON. Обобщение

"Русал" готов к эвакуации российского персонала из Гвинеи

Источники предупредили о рисках для производства "Русала" из-за кризиса в Гвинее

В Nordgold заверили, что рудник в Гвинее работает в обычном режиме

В Nordgold заверили, что рудник в Гвинее работает в обычном режиме

Последняя труба сварена на стройке второй нитки "Северного потока 2"

ФНБ в августе вырос на 259,9 млрд рублей

ФНБ в августе вырос на 259,9 млрд рублей

Рязанские "Магнит" и "Пятерочку" заподозрили в завышении цен на овощи

Цена газа в Европе перевалила за $650/тыс. кубометров

Цена алюминия на LME подскочила до максимума с мая 2011 г. на фоне переворота в Гвинее

Veon намерен продать башенный бизнес в России за $970 млн

Veon намерен продать башенный бизнес в России за $970 млн
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');