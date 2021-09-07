РФ в начале сентября увеличила среднесуточную добычу нефти с конденсатом на 2,3%

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Среднесуточная добыча нефти с конденсатом в России в первые дни сентября составляет 1455,3 тыс. тонн/сутки, что на 32,9 тыс. т больше, чем в августе (на 2,3% больше), свидетельствует статистика, с которой ознакомился "Интерфакс".

В августе добыча конденсата в России была сильно снижена, так как почти весь месяц не работал завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) "Сахалин-2", а также одна из линий завода "Ямал СПГ". Кроме того, 5 августа на Сургутском заводе по стабилизации конденсата "Газпрома" произошел пожар.

Согласно статистике, в первые дни сентября нефтяные компании увеличили производство нефти с конденсатом на 0,9% - до 1161 тыс. т/сут.

Так, "Роснефть" за отчетный период нарастила производство нефти с конденсатом на 0,1% к августу, "ЛУКОЙЛ" - на 1%, "Сургутнефтегаз" - на 0,9%, "Татнефть" - на 0,5%, "Славнефть" - на 3%, "Газпром нефть" - на 0,1%, "Башнефть" - на 13,2%, "Русснефть" - на 1,3%.

Среди нефтяных компаний упала добыча у "ННК" - на 0,9%, до 104,1 тыс. т/сут. Снижение было зафиксировано у дочерней структуры "ННК-Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие" ("ННК-ННП") - на 1,5%, "ННК-Саратовнефтегаздобыча" - на 2,7%, "Гусихинское" - на 2,1%, "ННК-Печоранефть" - на 1,2%, "ННК Северо-Варьеганское" - на 0,8%, "Татнефтеотдача" и "Варьеганнефтегаз" - на 0,5%.

"НОВАТЭК" увеличил добычу на 4,5%. Прочие недропользователи, где учитывается и "Газпром", добывающий конденсат, увеличили производство на 10,7% (на 22,2 тыс. т/сут) - до 230,2 тыс. т.

Сократили производство нефти с конденсатом операторы СРП (на 1,6%): производство "Сахалин-2" (оператор Sakhalin Energy) упало на 11,4% - до 7,5 тыс. т/сут, "Сахалин-1" (оператор ExxonMobil) - на 0,8%, до 30,6 тыс. т/сут.