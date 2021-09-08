Минфин РФ не исключил оказания поддержки Белоруссии при необходимости

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Минфин России не исключает, что при необходимости может оказать Белоруссии "какие-то виды поддержки", заявил министр финансов Антон Силуанов на брифинге в рамках Московского финансового форума.

"По Белоруссии. Мы видим, что наш сосед оказался в непростом финансовом положении. Поэтому мы взаимодействуем с нашими коллегами, различные вопросы поддержки обсуждаются. Но сейчас наша самая главная задача направлена на то, чтобы стимулировать процесс интеграции - подписания так называемых наших стратегических планов по интеграции наших экономик", - сказал он.

"Поэтому сегодня это самое главное на повестке дня, но я не исключаю того, что какие-то виды поддержки мы сможем при необходимости оказать нашим белорусским партнерам", - добавил Силуанов.