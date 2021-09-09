Цена алюминия обновила 13-летний максимум на LME

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Алюминий продолжает дорожать на фоне рисков, связанных с поставками бокситов из Гвинеи после государственного переворота в этой стране, а также сокращения производства алюминия в Китае в результате политики снижения выбросов CO2.

Фьючерсы на алюминий с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов (LME) подорожали в четверг на 1,6%, до $2837,5 за тонну, максимума с июня 2008 года, сообщает агентство Bloomberg.

Цена алюминия в Шанхае увеличилась на 2,1%, до максимума с 2006 года.

Госпереворот в Гвинее, произошедший в минувшие выходные, ставит под угрозу поставки бокситов, основного сырья для производства алюминия, из этой страны. На долю Гвинеи приходится почти четверть мировых поставок бокситов.

Опасения у экспертов сохраняются, несмотря на то, что лидер захвативших власть военных Мамади Думбуйя призвал горнодобывающие компании, работающие в стране, продолжать операции и заверил их, что действующие соглашения с правительством будут соблюдаться, пишет агентство Bloomberg.

Как сообщалось, гвинейские военные 5 сентября объявили о захвате власти в стране и аресте президента страны Альфы Конде. Позже последовали заявления о закрытии границ, роспуске правительства и парламента, приостановке действия конституции.

Цена алюминия выросла почти вдвое с начала текущего года, в частности, из-за действий китайских властей, пытающихся сократить выбросы CO2, в том числе за счет ограничения довольно энергоемкого производства алюминия.

"Цепочки поставок ослабли, и есть реальные риски, что они могут быть нарушены, - отмечает аналитик по сырьевому сектору S&P Dow Jones Indices Фиона Боал. - Любой дополнительный риск для поставок пугает рынок. Сейчас рост цен на алюминий связан именно с рисками для предложения".