"Мосбиржа" изменит систему сбора заявок после отмены аукциона ОФЗ-ИН

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - "Московская биржа" по просьбе Минфина России планирует изменить систему сбора заявок на аукционах ОФЗ после несостоявшегося в среду размещения ОФЗ-ИН, чтобы участникам при подаче заявки на аукцион отображалась не только номинальная стоимость облигаций на дату проведения аукциона, но и размер обязательств, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе биржи.

Речь идет о размещении облигаций с плавающим номиналом без участия центрального контрагента. В соответствии с правилами биржи при формировании книги заявок участники подают заявки по номиналу облигаций на день проведения аукциона. При этом обязательства участников рассчитываются по номиналу облигаций на дату расчета – по действующим правилам "Т+1", то есть на следующий день после заключения сделки.

"Учитывая, что размер обязательств участников в день расчетов может оказаться выше, чем объем выставленных заявок, возникает потенциальная вероятность неисполнения обязательств по сделке добросовестными участниками аукциона. Для снижения такого риска "Московская биржа", по просьбе Минфина, планирует изменить систему сбора заявок, чтобы участникам при подаче заявки на аукцион отображалась не только номинальная стоимость облигаций на дату проведения аукциона, но и размер обязательств, который возникнет в дату расчета по сделке", - пояснил представитель биржи.

Все системы "Московской биржи" работали штатно, никаких обращений со стороны участников не поступало, отметил он.

Как сообщалось, накануне Минфин РФ отменил назначенный на 8 сентября аукцион по размещению ОФЗ-ИН, объяснив такое решение техническими причинами.

Результаты сбора заявок на аукционе по размещению линкеров ОФЗ-ИН выпуска 52004 "не могут быть рассмотрены по техническим причинам ввиду отображения в реестре заявок индексируемой номинальной стоимости облигаций на дату, не соответствующую дате расчетов", говорилось в пресс-релизе Минфина.

Дата очередного аукциона по размещению облигаций этого выпуска будет определена после завершения Московской биржей "необходимых технических доработок порядка формирования реестра заявок и исходя из рыночной конъюнктуры", сообщило министерство.

Проблемным стал первый аукцион, проводимый после изменения условий расчёта: в июне все аукционы Минфина России по размещению всех видов ОФЗ были переведены на технологию расчетов Т+1 с Т+0. Аукцион, который должен был состояться 8 сентября, был первым аукционом по размещению ОФЗ с плавающим номиналом по новым условиям.