Минфин отменил аукцион по размещению ОФЗ-ИН по техническим причинам

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Минфин РФ отменил назначенный на 8 сентября аукцион по размещению ОФЗ-ИН, объяснив такое решение техническими причинами.

Результаты сбора заявок на аукционе по размещению линкеров ОФЗ-ИН выпуска 52004 "не могут быть рассмотрены по техническим причинам ввиду отображения в реестре заявок индексируемой номинальной стоимости облигаций на дату, не соответствующую дате расчетов", говорится в релизе Минфина.

Дата очередного аукциона по размещению облигаций этого выпуска будет определена после завершения Московской биржей "необходимых технических доработок порядка формирования реестра заявок и исходя из рыночной конъюнктуры", сообщило министерство.

Линкеры Минфин предложил рынку впервые после введения санкций США на российский госдолг, которые вступили в силу в июне. Выпуск на общую сумму 250 млрд рублей, первое размещение которого не удалось, был зарегистрирован ведомством за несколько дней до аукциона - 2 сентября. Дата погашения облигаций ОФЗ-ИН серии 52004 - 17 марта 2032 года. Бумаги имеют 21 полугодовой купонный период. Ставка купонного дохода - 2,5% годовых.

Удачный аукцион позволил бы Минфину выполнить квартальный план по заимствованиям: после размещения в среду ОФЗ-ПД с погашением в 2036 году на 11,8 млрд рублей общий объем привлечения в III квартале достиг отметки 678,6 млрд рублей при плане в 700 млрд рублей.