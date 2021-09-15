PepsiCo планирует к 2040 году достичь углеродной нейтральности

В России компания полностью перейдет на электроэнергию из возобновляемых источников

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - PepsiCo рассчитывает к 2040 году достичь углеродной нейтральности, следует из стратегии PepsiCo Positive (pep+), которую представила компания.

Стратегия связана с тремя ключевыми направлениями.

Одно из них - "Устойчивая цепочка поставок" - предусматривает, в частности, достижение к 2040 году полной углеродной нейтральности. В рамках того же направления к 2030 году компания планирует восстанавливать 100% использованной воды. Упаковка будет заменена на более экологичную. "Компания анонсировала 50%-е сокращение использования первичного пластика на упаковку продукции к 2030 году (по отношению к 2020 году) и использование 50% переработанного пластика во всем ассортименте продукции компании", - уточняется в сообщении.

К 2022 году компания представит напитки Pepsi в упаковке из полностью переработанного пластика (rPET) в 11 странах Европы. В России PepsiCo стала одной из первых компаний, начавших использовать rPET в упаковке напитков еще в 2019 году. Сегодня содержание переработанного пластика в бутылках не только для напитков, но и для молочной продукции достигает около 30%.

К концу 2021 года PepsiCo полностью перейдет в России на электроэнергию из возобновляемых источников - солнечных батарей и гидроэлектростанций. Это позволит компании сократить примерно на 30% парниковые выбросы от собственных производств. В то же время PepsiCo планирует установку собственных солнечных панелей на заводах, расположенных на юге страны, - в Тимашевске и Азове.

Еще одно направление стратегии - "Устойчивое земледелие" - предусматривает внедрение практик восстановительного земледелия более чем на 3 млн га. Это соответствует площадям сельскохозяйственных земель, используемых поставщиками сырья для PepsiCo.

В России весь картофель для производства чипсов аттестован по программе устойчивого земледелия. "Компания также работает с поставщиками в направлении повышения качества и эффективности производства сырого молока, что, в том числе, способствует сокращению выбросов парниковых газов, связанных с ведением молочного животноводства", - сообщается в пресс-релизе.

Третье направление - "Правильный выбор" - нацелено на использование в продуктах ингредиентов, не наносящих вред окружающей среде, снижение содержания сахара и соли. В 2019 году PepsiCo Россия вместе с другими предприятиями отрасли подписала добровольные обязательства по снижению сахара в напитках. К концу 2020 года доля бескалорийных напитков в портфеле составила 15%, со сниженной калорийностью - 8%. Доля напитков в малоформатной упаковке составила 29%.

"Новая стратегия соответствует новым реалиям жизни, когда потребители требуют большего от компаний, продукцию которых они покупают, и хотят видеть и понимать их влияние на общество", - заявил председатель совета директоров и главный исполнительный директор PepsiCo Рамон Лагуарта, процитированный в сообщении.

Продукция PepsiCo реализуется более чем в 200 странах мира. В 2020 году объем продаж превысил $70 млрд. В России компании принадлежит 23 предприятия.