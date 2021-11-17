Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

PepsiCo за полтора года вложила в производство в России $250 млн

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - PepsiCo Inc. за последние полтора года инвестировала $250 млн в расширение производства в России, сообщил президент компании по региону Россия, Белоруссия, Украина, Кавказ и Центральная Азия Давид Манзини на агрофоруме "Ведомостей".

Он отметил, что у России у компании много заводов, а в марте 2022 года будет открыто еще однопредрприятие в Новосибирске. Ранее говорилось, что инвестиции в этот завод по производству снеков превысят 12 млрд рублей. Предприятие по выпуску чипсов и сухариков станет третьим в России (два таких завода PepsiCo располагаются в Московской и Ростовской областях). Он будет выпускать больше 60 тысяч тонн продукции под брендами Lay's (чипсы) и "ХрусTeam" (сухарики).

Строительство нового предприятия потребовало развития с нуля сырьевой базы в регионе, чтобы обеспечивать будущий завод качественным картофелем. В августе этого года компания ввела в Новосибирской области агросклад для сырья, инвестиции в который составили около $30 млн.

В целом, как сообщил Манзини, за последние несколько лет компания инвестировала более $40 млн в фермерские хозяйства, которые выращивают картофель для компании, "чтобы они могли развивать технологии, оптимизировать производство". По его словам, такое сотрудничество "находится в нашей ДНК".

Как отметил глава компании, строительство завода в Сибири позволит не только обеспечить этот регион продукцией предприятия, но и сократить углеродный след на ее доставку из центра России.

PepsiCo - один из ведущих производителей продуктов питания и напитков в России, крупнейший в стране промышленный переработчик картофеля и один из крупнейших переработчиков сырого молока.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", "дочка" компании, занимающаяся производством снеков - "Фрито Лей мануфактуринг" - в прошлом году получила выручку в 39,9 млрд рублей, что на 16,4% больше показателя 2019 года (34,3 млрд рублей). Ее чистая прибыль выросла на 16,8%, до 7 млрд рублей с 5,99 млрд рублей годом ранее.

PepsiCo Давид Манзини Новосибирск

Новости по теме

Новости

Госдума приняла закон о повышении лимита накоплений ФНБ до 10% ВВП

Госдума приняла закон о повышении лимита накоплений ФНБ до 10% ВВП

ОАК выделит 20 млн рублей на постановку "Мастер и Маргарита" в Театре Наций

Россия сократила вложения в US Treasuries в сентябре на $86 млн

Россия сократила вложения в US Treasuries в сентябре на $86 млн

В бундестаге ждут дальнейшего роста цен на газ из-за ситуации с "Северным потоком 2"

Клиенты банков в РФ для защиты от мошенников смогут отказаться от дистанционных услуг

Клиенты банков в РФ для защиты от мошенников смогут отказаться от дистанционных услуг

Кофе сорта арабика подорожал до максимума с января 2012 года

Цена газа в Европе взлетела до $1046 на приостановке сертификации "Северного потока 2"

Германия приостановила сертификацию "Северного потока 2"

Германия приостановила сертификацию "Северного потока 2"

Для Superjet 100 сформировали пул из 40 запасных двигателей

Илон Маск продал акции Tesla еще на $930 млн

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });