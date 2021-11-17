PepsiCo за полтора года вложила в производство в России $250 млн

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - PepsiCo Inc. за последние полтора года инвестировала $250 млн в расширение производства в России, сообщил президент компании по региону Россия, Белоруссия, Украина, Кавказ и Центральная Азия Давид Манзини на агрофоруме "Ведомостей".

Он отметил, что у России у компании много заводов, а в марте 2022 года будет открыто еще однопредрприятие в Новосибирске. Ранее говорилось, что инвестиции в этот завод по производству снеков превысят 12 млрд рублей. Предприятие по выпуску чипсов и сухариков станет третьим в России (два таких завода PepsiCo располагаются в Московской и Ростовской областях). Он будет выпускать больше 60 тысяч тонн продукции под брендами Lay's (чипсы) и "ХрусTeam" (сухарики).

Строительство нового предприятия потребовало развития с нуля сырьевой базы в регионе, чтобы обеспечивать будущий завод качественным картофелем. В августе этого года компания ввела в Новосибирской области агросклад для сырья, инвестиции в который составили около $30 млн.

В целом, как сообщил Манзини, за последние несколько лет компания инвестировала более $40 млн в фермерские хозяйства, которые выращивают картофель для компании, "чтобы они могли развивать технологии, оптимизировать производство". По его словам, такое сотрудничество "находится в нашей ДНК".

Как отметил глава компании, строительство завода в Сибири позволит не только обеспечить этот регион продукцией предприятия, но и сократить углеродный след на ее доставку из центра России.

PepsiCo - один из ведущих производителей продуктов питания и напитков в России, крупнейший в стране промышленный переработчик картофеля и один из крупнейших переработчиков сырого молока.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", "дочка" компании, занимающаяся производством снеков - "Фрито Лей мануфактуринг" - в прошлом году получила выручку в 39,9 млрд рублей, что на 16,4% больше показателя 2019 года (34,3 млрд рублей). Ее чистая прибыль выросла на 16,8%, до 7 млрд рублей с 5,99 млрд рублей годом ранее.