Рубль утром почти не меняется к доллару и евро на фоне неоднозначных внешних сигналов

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Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Изменения доллара США и евро на старте торгов "Московской биржи" в четверг незначительные, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне неоднозначных внешних сигналов.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 72,27-72,31 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 72,3 руб. (+2,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 85,3725 руб. (+0,25 коп. к закрытию среды). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 1,48 коп. к уровню закрытия 15 сентября, до 78,18 рубля.

Доллар при этом оказался на 55,2 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 69,49 коп. ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения курса рубля к доллару и евро на старте торгов 16 сентября обусловлены неоднозначными внешними сигналами. Поддержку нацвалюте оказывает продолжающийся рост нефтяных котировок. В то же время на курс рубля давит общемировое уменьшение спроса инвесторов на риск.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $75,64 за баррель, что на 0,21% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $72,77 за баррель, что на 0,22% выше уровня на закрытие рынка 15 сентября.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг демонстрируют отрицательную динамику: японский Nikkei 225 теряет 0,81%, китайский CSI 300 - 0,74%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,07%.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду на позитивной ноте, при этом подъем Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite на 0,8% стал максимальным почти за три недели. Лидерами роста выступили акции энергетических и финансовых компаний, а также представителей сферы информационных технологий

Объем промышленного производства в США в августе увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Результат совпал со средним прогнозом аналитиков. Согласно пересмотренным данным, в июле промпроизводство в США увеличилось на 0,8%, а не на 0,9%, как было объявлено ранее. Замедление темпов роста обусловлено приостановкой работы предприятий, в основном нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих, в конце месяца из-за урагана "Ида". В результате добывающая отрасль (включая нефть и природный газ) продемонстрировала падение на 0,6%.

Индекс цен на импортируемые в США товары и услуги в августе снизился на 0,3% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные министерства труда. Это первое сокращение показателя за последние десять месяцев. Консенсус-прогноз предполагал повышение на аналогичную величину.