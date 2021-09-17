Набиуллина предложила банкам направить часть рекордных прибылей на инновации

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Банки могли бы направить часть рекордных прибылей 2021 года на внедрение инноваций, заявила на Международном банковском форуме председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Она отметила, что в 2021 году прибыль банков, благодаря продолжающемуся росту бизнеса и низким расходам на резервы, будет рекордной (июльский прогноз ЦБ предполагал прибыль около 2 трлн рублей - ИФ).

"У нас очень интересная ситуация: есть невероятно инновационные банки, в том числе банки, ставшие ядром экосистем. И есть те, и их немало, кто не инвестирует в собственную цифровую трансформацию, смотрят на нее как на необязательную составляющую бизнеса. Я хочу спросить такие банки: вы уверены, что через 5 лет, если все еще будете на рынке, не станете кусать локти, что упустили момент сегодня? Повторюсь: в этом году у банков будет большая прибыль. И она могла бы быть частично инвестирована во внедрение инноваций", - заявила Набиуллина, обращаясь к банкирам.