Зарплата глав крупнейших британских компаний упала почти на 20%

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - За прошедший финансовый год зарплата гендиректоров компаний, входящих в британский индекс FTSE 250, упала почти на 20% в связи с сокращением бонусов и заморозки выплат в период пандемии коронавируса, показал анализ годовых отчетов компаний, проведенный PwC.

Почти 40% топ-менеджеров не получили бонусы за прошедший год. В 2019 году этот показатель составлял 7%.

Количество руководителей, не получивших выплаты в рамках долгосрочных программ материального стимулирования, также выросло до более чем одной четвертой по сравнению примерно с одной пятой в 2019 году.

В результате зарплата главных исполнительных директоров упала на 19% по сравнению с 2019 годом, опустившись в среднем с 1,6 млн фунтов стерлингов до 1,3 млн фунтов.

Анализ PwC также показал, что зарплата половины CEO и 45% финансовых директоров была заморожена в 2021 году.

Британские компании в прошлом году подверглись давлению со стороны акционеров, призывавших ограничить чрезмерно высокие выплаты топ-менеджерам в связи с кризисом в экономике. В результате бонусов лишились почти три четверти руководителей.

Многие компании были вынуждены просить денежные средства у инвесторов или полагаться на государственные программы помощи.

Анализ PwC выявил, что ни одна из компаний, входящих в индекс FTSE 250, не выплачивала бонусы топ-менеджерам, пока пользовалась программой компенсации заработной платы временно сокращенным сотрудникам или эквивалентными международными программами.

Некоторые компании смогли увеличить зарплаты, однако повышение в среднем было меньше по сравнению с 2019 годом: на 2,4% для CEO и на 2,1% для CFO по сравнению с 3% в 2019 году.

В США уровень компенсаций в компаниях, входящих в индекс Russell 3000, вырос на 6% в прошлом году, по данным ISS ESG.