Brent подорожала до $74,51 за баррель

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Котировки нефти вернулись к росту после снижения почти на 1% по итогам предыдущей сессии. Цены демонстрируют рост впервые за три сессии.

К 7:58 по московскому времени ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,59 (0,80%), до $74,51 за баррель. В понедельник Brent подешевела на $1,42 (1,88%), до $73,92 за баррель.

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,66 (0,94%), до $70,95 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $1,68 (2,3%), до $70,29 за баррель.

Поддержку котировкам оказывают признаки, что часть производственных мощностей в Мексиканском заливе не будет восстановлена в течение нескольких месяцев в связи с ущербом, нанесенным ураганом "Ида", пишет Trading Economics. Нефтекомпания Royal Dutch Shell, крупнейший производитель в регионе, сообщила, что из-за повреждений ее перевалочная станция будет закрыта до конца текущего года.

Негативным фактором для рынка остается ситуация с китайским застройщиком China Evergrande Group. Долговые проблемы Evergrande вызывают у инвесторов опасения по поводу устойчивости восстановления китайской экономики.

Evergrande предстоят процентные выплаты по двум выпускам облигаций в четверг, что станет ключевым тестом для ее финансового положения. На прошлой неделе компания сообщила о серьезных проблемах с ликвидностью и привлечении консультантов для реструктуризации долга. Застройщик задерживает выплаты банковских кредитов, а также платежи поставщикам и инвесторам, а в выходные стало известно, что он начал погашать долги перед держателями инвестпродуктов недвижимостью. Трейдеры видят высокую вероятность дефолта Evergrande.