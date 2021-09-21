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Хроника последних дней СССР

GM заменит аккумуляторы в отозванных Chevrolet Bolt в октябре

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - General Motors сообщила, что с середины октября начнет замену аккумуляторов электрокарах Chevrolet Bolt, отозванных в июле из-за угрозы возгорания. Компания отозвала все 142 тысячи электрокаров, выпущенных за последние пять лет.

LG Energy Solution, поставщик аккумуляторов для GM, возобновил их производство на заводах в Нидерландах и Мичигане после того, как удалось идентифицировать и устранить причину возгорания, говорится также в пресс-релизе автопроизводителя. LG увеличит производственные мощности на своих заводах для того, чтобы обеспечить GM необходимым количеством аккумуляторов в срок.

Заменять аккумуляторы GM будет, опираясь на информацию о том, когда была произведена дефектная партия аккумуляторов, и сообщениями от нынешних владельцев Chevrolet Bolt.

В GM также сообщили, что в течение следующих 60 дней автодилерам и владельцам электрокаров предоставят доступ к обновлению программного обеспечения, которое позволит выявить наличие дефекта в аккумуляторах.

По оценкам GM, последний отзыв обойдется ей в $1,8 млрд - рекордная сумма для компании.

На данный момент GM известно о 13 случаях возгорания. После расследования, проведенного в LG, стало ясно, что основной причиной возгорания стали два производственных дефекта, одновременно присутствующих в аккумуляторах, - порванный анод и смятый полимерный сепаратор, расположенный между анодом и катодом.

GM - не единственная компания, которая за последний год столкнулась с проблемой возгорания машин из-за литий-ионных батарей, используемых в электромобилях. В 2020 году Ford Motor Co., Hyundai Motor Co. и BMW AG также были вынуждены отзывать новые модели электрокаров.

По данным ученых, риск возгорания электромобилей сравним с риском для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, однако возможен его рост по мере увеличения количества электромобилей на дорогах.

General Motors США Chevrolet Bolt Нидерланды Мичиган LG Energy Solution

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