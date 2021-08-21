GM отзовет все электромобили Chevrolet Bolt из-за угрозы возгорания

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Автопроизводитель General Motors объявил о решении отозвать все автомобили Chevrolet Bolt, проданные по всему миру, из-за риска возгорания в связи с возможным дефектом аккумуляторов LG.

Как сообщается на сайте компании, ранее объявленный отзывной список пополнился еще 73 тыс. автомобилей. Производитель намерен заменить в них батареи.

По данным агентства Associated Press, официальный представитель GM Дэн Флорес сообщил, что производство и продажа Chevrolet Bolt приостановлена до тех пор, пока проблема с аккумуляторами не будет решена.

GM - не единственная компания, которая за последний год столкнулась с проблемой возгорания машин из-за литий-ионных батарей, используемых в электромобилях. В прошлом году Ford Motor Co., Hyundai Motor Co. и BMW AG также были вынуждены отзывать новые модели электрокаров.