Котировки Universal Music взлетели на 37% на дебютных торгах

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - На дебютных торгах на бирже Euronext в Амстердаме акции Universal Music Group NV (UMG), крупнейшей звукозаписывающей компании мира, подорожали почти на 37%.

Цена бумаг подскочила до 25,25 евро по сравнению со справочной ценой в 18,5 евро, установленной для них биржей накануне вечером.

Исходя из рыночной цены, капитализация UMG, выделенной из французского медиаконгломерата Vivendi SA, составляет более 45 млрд евро. Universal Music рассчитывала получить оценку в 33 млрд евро в ходе IPO

В августе Vivendi продала 10%-ную долю UMG компании миллиардера Билла Акмана Pershing Square Holdings. В рамках этой сделки UMG была оценена в 35 млрд евро.

Vivendi сообщила во вторник, что начинает распределение 59,87% акций UMG среди своих акционеров и завершит его 23 сентября. Сама Vivendi сохранит за собой 10,13% акций UMG.

С Universal Music сотрудничают Леди Гага, Тейлор Свифт и Билли Айлиш. Компания владеет правами на музыкальные композиции Queen, The Beatles, а также Боба Дилана.

В прошлом году выручка компании составила порядка 7,4 млрд евро, почти половину выручки Vivendi.

Акции Vivendi теряют в цене 15% на торгах в Париже во вторник. С начала текущего года их стоимость упала на 58%.