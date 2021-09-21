Минфин не будет повышать налоги "Газпрому" из-за роста спотовых цен

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Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Чиновники не планируют увеличивать налоговую нагрузку на "Газпром" в связи с ростом спотовых цен в мире, так как цены долгосрочных контрактов на поставку сырья растут значительно медленнее, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

"В наших налоговых инициативах это не предусмотрено, потому что есть спотовая цена, а есть контрактная. И наш президент уже говорил, что мы продаем тем, кто заключил с нами долгосрочные контракты, по договорной цене, и она существенно ниже спотовой. Поэтому здесь если и рассматривать, то нужно очень аккуратно подходить, поэтому в наших предложениях этого нет", - сказал глава Минфина.

Спотовые цены по всему миру в настоящее время находятся на рекордных уровнях. Это связано с уникальным сочетанием факторов глобального дефицита газа: приостановкой инвестиций в 2020 году коронавирусного локдауна, посткризисным восстановлением мировой экономики, большим расходом газа из хранилищ за минувшую затяжную зиму, глобальным курсом на декарбонизацию экономики и ростом потребления газа как более экологичного топлива.

В сентябре спотовые цены на газ в Европе уже вплотную приблизились к отметке в $1000 за тысячу кубометров.

Среднее значение контракта "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах - главном хабе Европы, с начала года составляет $358 за тысячу кубометров.

В первоначальную версию бюджета "Газпрома" на 2021 год консервативно была заложена средняя цена экспорта газа в дальнее зарубежье в $170 за тысячу кубометров; недавно компания пересмотрела свою оценку средней цены экспорта в дальнее зарубежье по 2021 году до $270.

Более 80% продаж "Газпрома" в Европу сейчас осуществляются по спотовым индексам разного временного базиса - от месяца вперед до года вперед. Наблюдаемый уровень цен мгновенно не отражается на контрактных ценах компании, но в дальнейшем окажет им поддержку в случае коррекции.