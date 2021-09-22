Инфляция в РФ по итогам года в консервативном макропрогнозе может составить 6%

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ в консервативном варианте прогноза социально-экономического развития предусматривает инфляцию на уровне 6% по итогам 2021 года, сообщил глава ведомства Максим Решетников.

"В консервативном варианте прогноза уровень инфляции может достичь 6%", - сказал Решетников, представляя макропрогноз на правительственном часе в Совете Федерации.

В базовом варианте Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в 2021 году с 5% до 5,8%, прогнозные показатели в 4% в 2022-2024 гг. оставило без изменений.

Как сообщалось, по данным Росстата, инфляция в РФ с 7 по 13 сентября замедлилась до 0,04% с 0,07% с 31 августа по 6 сентября, 0,09% с 24 по 30 августа, 0,10% с 17 по 23 августа.

С начала года инфляция к 13 сентября составила 4,79%. Из данных Росстата также следует, что годовая инфляция в РФ на 13 сентября ускорилась до 6,84% с 6,74% на 6 сентября и 6,68% на конец августа.

Действующий прогноз ЦБ по инфляции на 2021 год равняется 5,7-6,2%, на 2022 год - 4-4,5%, на 2023 - 4,0%, на 2024 год - 4,0%.