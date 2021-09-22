ЦБ пригрозил ужесточением законов в части расчета полной стоимости кредита

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Банки не учитывают часть услуг при расчете полной стоимости кредита (ПСК), в этой сфере надо усиливать законодательство, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пленарного заседания в Совете Федерации.

"В микрофинансировании жестко были ограничены предельные проценты, штрафы, пени по займам. И банки, и микрофинансовые организации должны раскрывать заемщику полную стоимость кредита, чтобы человек не оказался в ситуации, когда он ожидал одни условия, а платить в итоге приходится больше. Забегая вперед, скажу, что в этой части, на наш взгляд, надо закон точно усиливать, так как банки подстроились и часть услуг проводят в обход этой полной стоимости кредита, которую они обязаны раскрывать заемщику", - сказала Набиуллина.

Глава ЦБ напомнила, что с середины 2022 года вступит в силу требование об ограничении ПСК по ипотеке. "Мы считаем важным распространить такой механизм на все кредиты, для этого нужны изменения в законодательство", - добавила Набиуллина.