Берлин заявил, что РФ выполняет все договоры о поставках газа в ФРГ

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Россия выполняет договоры о газовых поставках в ФРГ, сообщила представитель Минэкономики Германии Сюзанне Унгард.

"По нашим данным, Россия выполняет существующие договоры", - сказала она журналистам в Берлине в среду.

"Сознательные нарушения договоров поставок нам неизвестны", - добавила представитель министерства.

По словам Унгард, рост цен на газ связан с различными причинами, в настоящее время ФРГ не видит необходимости государству включаться в процесс формирования цен.

"По состоянию на сегодня, "Газпром" до сих пор выполнял свои обязательства по существующему газовому транзиту через Украину", - сказала, в свою очередь, представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.

Ранее в сентябре группа депутатов Европарламента обвинила "Газпром" в создании ситуации дефицита газа в Европе и росте цен на газ.

В ответ на это в управлении информации российской компании заявили, что "Газпром" поставляет европейским потребителям все, что обязан по контрактам, также стремится по мере возможности покрывать и дополнительный спрос.