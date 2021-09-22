Недельная инфляция в РФ ускорилась до 0,10%

Годовая вплотную приблизилась к 7%

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 14 по 20 сентября ускорилась до 0,10% с 0,04% с 7 по 13 сентября, после 0,07% с 31 августа по 6 сентября, 0,09% с 24 по 30 августа, приводятся цифры в сообщении Росстата.

С начала месяца инфляция к 20 сентября составила 0,20%, с начала года - 4,90%, свидетельствуют данные Росстата.

Таким образом, инфляция в 2021 году уже по состоянию на 20 сентября достигла показателя роста цен за весь 2020 год (4,9%).

Среднесуточная инфляция за 20 дней сентября составила 0,010% (за аналогичный период сентября 2020 года была среднесуточная дефляция - на уровне 0,003%).

Из данных Росстата следует, что годовая инфляция в РФ на 20 сентября ускорилась до 6,95-6,96% с 6,84% на 13 сентября, 6,74% на 6 сентября и 6,68% на конец августа.

При сохранении текущих темпов роста цен инфляция в сентябре может составить 0,3%, а годовая перевалит за 7% по итогам сентября. Последний раз годовая инфляция превышала 7% в июле 2016 года (7,2%), начиная с августа 2016 года она была ниже этого уровня.

Цены на продукты

По данным Росстата, цены на плодоовощную продукцию выросли с 14 по 20 сентября на 0,3% (неделей ранее снижение составляло 0,7%). Плодоовощная продукция подорожала впервые с конца июня. В том числе цены на помидоры выросли за неделю на 7,9%, огурцы - на 7,0%, картофель - на 0,1%. В то же время подешевели: морковь - на 3,0%, лук, яблоки - на 1,1%, капуста - на 0,6%.

Значительно за неделю подрожали куриные яйца - на 2,1%, мясо кур - на 1,3%, говядина - на 0,7%.

Цены на сахарный песок с 14 по 20 сентября выросли на 0,3%, на подсолнечное масло - не изменились.

Лекарства, бензин и отдых в Турции

В группе наблюдаемых медикаментов подорожали: корвалол - на 0,9%, валидол - на 0,8%, аллохол - на 0,7%, метамизол натрия (анальгин отечественный), левомеколь - на 0,5%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо за неделю не изменились.

Средняя стоимость поездки на отдых в Турцию снизилась за неделю на 4,1%.

Комментарий Минэкономразвития

Минэкономразвития РФ оценило годовую инфляцию в РФ на 20 сентября также на уровне 6,96%, приводятся цифры в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

Комментируя недельные данные, в Минэкономразвития отмечают, что "в продовольственном сегменте рост цен на плодоовощную продукцию составил 0,27% после снижения на 0,71% неделей ранее, а на продукты питания, за исключением овощей и фруктов, сохранился на уровне 0,3%. На непродовольственные товары динамика цен стабильная (рост на 0,06% после роста на 0,04%), в том числе за счет замедления роста цен на легковые автомобили и возобновившегося снижения цен на строительные материалы".

Сентябрьское решение ЦБ РФ по ключевой ставке

Банк России 10 сентября принял решение повысить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - с 6,5% до 6,75%, сохранил в своем заявлении сигнал о возможном ужесточении денежно-кредитной политики в дальнейшем, причем на этот раз использовал множественное число.

"При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях", - говорилось в заявлении от 10 сентября.

ЦБ в июле повысил прогноз по инфляции на 2021 год до 5,7-6,2% с 4,7-5,2%, а на 2022 год - до 4,0-4,5% с 4,0%. Следующая итерация уточнения прогноза пройдет на опорном заседании 22 октября.

Правительство во вторник повысило свой прогноз по инфляции на 2021 год с 5,0% до 5,8%, рассчитывая, что цены будут прибавлять по 0,3% в месяц в IV квартале.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале сентября, по инфляции на 2021 год равняется 5,9%.