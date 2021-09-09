Очередной этап продаж туров по РФ с кэшбэком завершится 10 сентября

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Текущее окно продаж туров по России с кэшбэком завершается в 1:00 10 сентября, всего с начала года россияне купили путешествий по своей стране на 34 млрд рублей и получили возвратов на 6,7 млрд рублей, сообщает в четверг пресс-служба Ростуризма.

"Продажи туров и проживания в отелях с кэшбэком на текущий год завершаются. Текущее окно продаж продлится до 1:00 по московскому времени 10 сентября, то есть завершится в ночь с четверга на пятницу", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, наиболее популярными в рамках текущего окна продаж стали поездки в Краснодарский край, на Ставрополье, в Крым. Россияне активно приобретали оздоровительные туры на Алтай, в Тюмень и др. Спросом пользовались культурно-познавательные туры в Псковскую, Новгородскую, Ярославскую области, Татарстан, Калининград, Москву, Санкт-Петербург и Самару.

"Всего с начала года, по предварительным данным, программой воспользовались более 1,6 млн россиян", - говорится в сообщении ведомства.

Программа частичного возврата денег при покупке туров по России стартовала в 2020 году, всего на ее реализацию правительство выделило 15 млрд рублей. Четвертый этап был запущен 16 июня, в его рамках туристы могли приобрести до 31 августа туры на период с 1 октября и до 24 декабря текущего года включительно. Позже продажи в рамках четвертого этапа были продлены до середины сентября.