Турецкий ЦБ неожиданно снизил ставку до 18%

На снижении ставки, вопреки мнению экономистов, настаивал президент Эрдоган

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Центробанк Турции снизил ключевую процентную ставку с 19% до 18% годовых, что стало неожиданностью для аналитиков и вызвало обвал лиры.

Курс нацвалюты рухнул после объявления об этом решении на 1,2% относительно доллара США - до 8,76 лиры. Это близко к рекордно низкому историческому уровню, зафиксированному в июне.

Решение ЦБ может осложнить путь к восстановлению экономики страны после пандемии и затянувшейся проблемы с высокой инфляцией, отмечает The Wall Street Journal. Помимо прочего экономика Турции испытывает трудности из-за конфликтов на Ближнем Востоке и собственных действий президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который сменил главу центрального банка уже трижды за два года.

Снижение ставки - самое серьезное решение нынешнего главы ЦБ Турции Сахапа Кавчиоглу, который был назначен президентом после неожиданного увольнения в марте предыдущего главы банка Начи Агбала.

До своего назначения Кавчоглу, бывший депутат от партии Эрдогана, активно поддерживал экономическую стратегию президента, которая призывала к снижению процентных ставок для стимулирования экономического роста. Возглавив ЦБ, Кавчиоглу в течение нескольких месяцев удерживал ключевую процентную ставку на уровне 19% годовых, несмотря на публичные требования президента о ее уменьшении.

"Эрдоган настаивал на снижении ставок, но мы всегда думали, что рациональность возобладает, - сказал аналитик Societe Generale Феникс Кален. - Это ужасное решение для экономики и финансовой стабильности".

Инфляция в Турции в августе ускорилась до 19,25% - максимума более чем за два года. Базовая инфляция составляла 16,76%.

В заявлении ЦБ отмечается, что высокие темпы роста потребительских цен по-прежнему имеют временный характер и были спровоцированы повышением стоимости продуктов питания и импорта из-за недостаточного предложения и роста спроса после открытия экономики.