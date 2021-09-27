Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,9-1,2% во главе с "НОВАТЭКом"

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в понедельник растет вслед за раллирующей нефтью (Brent превысила $79 за баррель) на опасениях ограничения предложения, в то время как внешние фондовые площадки подают смешанные сигналы; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,9-1,2%, причем первый поднялся в область исторического максимума во главе с бумагами "НОВАТЭКа".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 4075,83 пункта (+0,9%), индекс РТС - 1768,63 пункта (+1,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 3,1%.

Доллар просел до 72,64 рубля (-0,09 рубля).

Подорожали акции "НОВАТЭКа" (+3,1%), "Роснефти" (+2,1%), "ММК" (+1,4%), "АЛРОСА" (+1,3%), "Газпрома" (+1,3%), "Яндекса" (+1,1%), "Татнефти" (+1%), расписки TCS Group (+1%), бумаги "Северстали" (+0,9%), "НЛМК" (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (+0,7%), ВТБ (+0,7%), АФК "Система" (+0,7%), "Норникеля" (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,6%), "Московской биржи" (+0,5%), Сбербанка (+0,5% и +0,7% "префы"), "Аэрофлота" (+0,4%), Polymetal (+0,4%), расписки Ozon (+0,4%), акции "Газпром нефти" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%).

Подешевели акции "Магнита" (-0,1%).

Заместитель председателя правления "НОВАТЭКа" Марк Джетвей выплатил в США сумму предъявленных ему налоговых претензий.

Как сообщалось, американские власти предъявили Джетвею обвинение в сокрытии активов в целях уклонения от налогов. По сообщению Минюста США, Джетвей был арестован, ему грозят длительные сроки заключения - до 20 лет по самой тяжелой из статей обвинения. По версии налоговиков, в период с 2005 по 2016 год он при помощи офшорных схем скрывал свои активы, чтобы не платить налоги. Объем средств на счетах в швейцарском банке, которые Джетвей, по версии обвинения, укрывал от властей США, на пике доходил до $93 млн. В пятницу суд освободил его под залог в $80 млн, но Джетвей останется под домашним арестом и сдаст все паспорта.

Etalon Group в январе-июне 2021 года получила 39,9 млрд рублей выручки по МСФО, что на 29% выше показателя аналогичного периода прошлого года, говорится в отчете компании. Чистая прибыль составила 1,3 млрд рублей.

Совет директоров девелопера Etalon Group рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение о выплате дивидендов в размере 9,39 рубля на акцию за 2020 год, говорится в сообщении компании. Общая сумма выплат достигнет 3,6 млрд рублей. За 2019 год группа выплатила дивиденды в размере 12 рублей на акцию.

ГДР Etalon на "Мосбирже" утром в понедельник выросли на 1,6%, до 123,9 рубля.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Олег Сыроваткин, внешний фон утром в понедельник выглядит позитивным. Фьючерсы на S&P 500 растут, азиатские фондовые индексы показывают смешанную динамику, дорожают нефть и драгоценные металлы, а промышленные металлы показывают смешанную динамику. На этом фоне индекс МосБиржи превысил максимум прошлой недели 4058 пунктов и нацелился на тест исторического максимума на уровне 4082 пункта, достигнутого 15 сентября.

По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгения Локтюхова, на внешних фондовых площадках инвесторы выборочно фиксируют прибыль из-за неопределенности относительно дальнейшей судьбы китайского застройщика China Evergrande Group.

Несмотря на появление дополнительной тревожной информации от подразделений Evergrande о плохом финансовом состоянии, смягчили влияние этой истории на общерыночный сантимент масштабное предоставление ликвидности со стороны китайских властей и ожидания, что процесс реструктуризации бизнеса компании будет упорядоченным. Поддержку рынкам оказывает и крепость товарных рынков, где нефть Brent утром в понедельник поднималась к $79,5 за баррель.

Рынки также ждут позитивных новостей от Конгресса США, обсуждающего бюджет и повышение планки госдолга до конца сентября, когда в Штатах завершается финансовый год.

Высокие цены на энергоносители подогревают спрос на "нефтянку" и подталкивают индекс МосБиржи к тестированию исторических максимумов в зоне 4070-4100 пунктов, отмечает Локтюхов.

В США индексы акций в пятницу изменились на 0,03-0,15%, закрыв неделю в небольшом "плюсе". Dow Jones прибавил за неделю 0,6%, S&P500 - 0,5%, Nasdaq - менее 0,1%.

Давление на фондовый рынок на прошлой неделе оказывала ситуация с китайским застройщиком China Evergrande. Еще в четверг компания должна была выплатить проценты по долларовым облигациям, однако, как сообщила The Wall Street Journal, так и не сделала этого.

В Азии в понедельник динамика индексов акций также смешанная (японский Nikkei 225 просел на 0,03%, китайский Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng растет на 0,1%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 растет на 0,4%).

На инвесторов оказывает давление ситуация с распространением COVID-19. Несмотря на то, что некоторые страны в мире постепенно снимают ограничения, вызванные пандемией коронавируса, и возвращаются к нормальной жизни, в странах Азии все еще сохраняется беспокойство по поводу потенциальных вспышек заболеваемости из-за относительно медленных темпов вакцинации.

Инвесторы продолжают следить за развитием событий вокруг долговых проблем China Evergrande, вероятность дефолта компании, а также распространения долговых проблем китайских компаний на глобальную экономику, добавляет рынкам неопределенности.

Народный банк Китая (НБК) в понедельник предоставил банкам очередную порцию денежных средств - 100 млрд юаней ($15,5 млрд) в рамках операций обратного РЕПО для обеспечения достаточной ликвидности в банковской системе. Процентная ставка по 14-дневным операциям составила 2,35% годовых, говорится в сообщении китайского ЦБ. В течение прошлой недели китайский центробанк влил 320 млрд юаней в финансовую систему страны.

На нефтяном рынке цены утром в понедельник растут пятую сессию подряд, поддержку котировкам оказывают сохраняющиеся опасения по поводу предложения на фоне роста спроса в ряде регионов мира в условиях ослабления ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Цена Brent в понедельник на $1,3 превышает уровень, отмечавшийся при закрытии основных торгов акциями на Мосбирже в пятницу.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $79,11 за баррель (+1,3% и +1,1% в пятницу), ноябрьская цена WTI - $74,95 за баррель (+1,3% и +0,9% в пятницу).

За последние 12 месяцев котировки прибавили более чем 80%.

Дополнительным драйвером роста цен на нефть является дефицит поставок природного газа, в частности, в Европе, который может повлиять на энергетический комплекс в целом в зимний период, пишет Bloomberg. Goldman Sachs ожидает, что это может привести к подъему цен на нефть до $90 за баррель.