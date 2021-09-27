Курс евро опустился ниже 85 рублей впервые с 29 июля 2020 года

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Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Евро и доллар дешевеют утром 27 сентября "Московской бирже". Курс евро опустился ниже 85 рублей впервые с 29 июля 2020 года.

К 10:20 евро дешевел на 19,5 копейки к уровню закрытия пятницы, до 85,035 рублей. Чуть раньше евро дешевел до 84,9925 рубля. Доллар дешевел на 11 копеек, до 72,6125 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) дешевела на 14,83 копейки - до 78,2 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро утром в понедельник вслед за нефтью, которая продолжает активно дорожать пятую сессию подряд. Поддержку котировкам "черного золота" оказывают сохраняющиеся опасения по поводу предложения на фоне роста спроса в ряде регионов мира в условиях ослабления ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на 1,29% на лондонской бирже ICE Futures к 10:20 по Москве и торговались у $79,1 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на 1,24%, до $74,9 за баррель, что на 1,24%. За последние 12 месяцев котировки прибавили более чем 80%.