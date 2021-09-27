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Brent подорожала до $79,23 за баррель

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают расти на фоне сокращения запасов сырья по всему миру при повышении спроса в преддверии зимы, Brent торгуется на максимуме с октября 2018 года.

К 14:45 по московскому времени ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,14 (1,46%), до $79,23 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $1,06 (1,43%), до $75,04 за баррель.

Нефть продолжит дорожать, поскольку нынешний объем предложения недостаточен в условиях быстро растущего спроса, заявил в понедельник со-руководитель подразделения нефтяного трейдинга Trafigura Group Бен Лукок.

Аналитики Goldman Sachs прогнозируют рост цены Brent до $90 за баррель к концу текущего года, отмечая, что нефтяной рынок может столкнуться с более серьезным дефицитом, чем думают многие. Аналитики Citigroup, согласно опубликованному обзору, также сохраняют "бычий" прогноз для рынков нефти и газа на ближайшее время.

Внимание трейдеров смещается к очередному заседанию ОПЕК+, которое должно пройти 4 октября. По итогам предыдущей встречи, государства ОПЕК+ сохранили план увеличения нефтедобычи на 400 тысяч баррелей в сутки в месяц.

Brent WTI ОПЕК

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