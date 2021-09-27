Садоводы Кубани предложили ввести квоты на импорт яблок и слив

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Кубанские аграрии призвали ограничить импорт яблок и слив в период их массового сбора и продажи - в III, IV и I кварталах, сообщили "Интерфаксу" в союзе "Садоводы Кубани".

24 сентября это предложение было высказано на совещании по развитию АПК в Краснодарском крае под руководством первого зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергея Митина.

Митин поддержал это предложение. В союзе уточнили, что документы по мерам, обсуждавшимся в ходе совещания, должны быть готовы к 7 октября.

Председатель союза "Садоводы Кубани" Николай Щербаков напомнил на совещании, что массовый сбор яблок в России приходится на осень. С сентября по апрель продается более 80% выращенной плодово-ягодной продукции, и на рынке возникает профицит товара из-за импорт. В 2021 году эта ситуация привела к резкому снижению цен, и производители вынуждены продавать яблоки и сливы по демпинговым ценам.

Пр словам Щербакова, средняя цена российских яблок и слив упала вдвое в сравнении с 2020 годом и составила 30 и 20 рублей за 1 кг соответственно, а цена черешни упала в 2,3 раза, до 70 рублей. Средняя цена реализации садовой земляники составляет 70 рублей за килограмм против 140 рублей годом ранее.

Щербаков заявил, что в этой ситуации отрасль получает мало помощи от государства.

"В России компенсируются затраты на закладку многолетних насаждений в размере от 20% до 50% (в зависимости от конструкции насаждений), на строительство фруктохранилищ - 20%. Все это отражается на себестоимости произведенного продукта, ведь развивая садоводство, необходимо привлекать средства для закладки не только садов, но и строительства указанных объектов, а это зачастую кредитные продукты, за которые необходимо платить еще и проценты. Таким образом, нашим садоводам необходимо время, чтобы на равных конкурировать с коллегами других стран, где господдержка покрывает 80% затрат", - сказал он.

По его словам, в 2021 году расходы хозяйств выросли в среднем на треть из-за роста стоимости ГСМ, средств защиты растений и минудобрений, стройматериалов, спецтехники. Рост затрат и одновременное снижение цены реализации приводит к снижению маржинальности бизнеса и, как следствие, увеличению срока окупаемости среднего инвестпроекта ориентировочно на 7 лет.

Он привел данные ФГБНУ "Северо-Кавказский федеральный научный центр садоводства и виноградарства", по которым общая величина потерь краснодарских сельхозпроизводителей от затоваривания рынка импортными продуктами в период массового сбора и реализации урожая может превысить 1,7 млрд рублей.

Поэтому Щербаков предложил ограничить импорт яблок и запретить импорт слив в этот период и увеличить господдержку отрасли.

"На сегодняшний день действует программа по возмещению части прямых понесенных затрат на создание и/или модернизацию объектов агропромышленного комплекса. В отношении фруктохранилищ и линий доработки плодов предельное значение стоимости единицы мощности установлены на уровне 60 тысяч рублей за 1 тонну хранения, но не более 20% от фактической стоимости. Особенно после резкого скачка цен стоимости (строительных - ИФ) материалов в 2021 году, установленные предельные значения на 1 тонну хранения и низкий процент компенсации понесенных затрат не позволяют стимулировать производителей наращивать объемы хранения. На основании вышеизложенного просим вас оказать содействие в увеличении предельных значений затрат на одну тонну хранения на уровне 100 тысяч рублей, (а также - ИФ) повысить процент компенсации понесенных затрат до 50%", - сообщил глав союза.

По данным ФТС, Россия в первом полугодии 2021 года импортировала 630,9 тысячи тонн яблок, что на 1,4% больше, чем годом ранее.

Яблоки и сливы на Кубани выращивают 70 крупных и средних хозяйств, а также более 300 малых предприятий. По объему промышленного производства фруктов регион занимает первое место в стране. Урожай плодовых культур на Кубани в прошлом году из-за череды возвратных заморозков в весенний период и последовавшей летней засухи снизился на 20% и составил 306 тысяч тонн.