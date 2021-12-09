Садоводы предупредили о сокращении площади садов из-за роста себестоимости

Они в очередной раз предложили ограничивать импорт, чтобы аграриям не приходилось демпинговать

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - В России производство отечественных саженцев плодовых культур будут сокращаться из-за того, что садоводы задумываются о сокращении площадей на фоне значительного роста себестоимости, заявил на конференции "Фруткон" председатель Союза "Садоводы Кубани" Николай Щербаков.

По его словам, в среднем себестоимость производства плодовых культур выросла на 30% из-за подорожания ГСМ, пестицидов, минеральных удобрений, стройматериалов и техники.

Одновременно, по словам Щербакова, из-за затоваривания импортными фруктами цены резко снизились и производители вынуждены были продавать свой товар по демпинговым ценам.

Так, средняя цена реализации яблок и сливы отечественными производителями в 2021 году упала вдвое в сравнении с прошлым годом. "Яблоко мы отдавали по 30 рублей за килограмм, сливу - за 20 рублей. В такой ситуации садоводство становится не такой уж и инвестиционно-привлекательной отраслью. Из-за этой ситуации сроки реализации проектов увеличиваются на несколько лет", - сказал Щербаков.

Он уверен, что ситуация отразится и на питомниководстве, которое в последние годы, как и отрасль садоводства, показывало уверенный рост.

"Мы выращиваем 7 млн сертифицированных саженцев в наших питомниках. В прошлом году мы заложили 3,5 млн саженцев. (Краснодарский - ИФ) край саженцами себя обеспечивает полностью, мы поставляем их и в другие регионы России, экспортируем. Но из-за этой ситуации, которая сложилась на рынке, садоводы-питомниководы сейчас думают о сокращении своих площадей. (. . .) В следующем году мы прогнозируем снижение площадей под питомники, - сказал Щербаков. - О развитии питомниководства пока речи вообще не идет".

Способствовать развитию отрасли, по мнению Щербакова, могут сезонные ограничения импорта фруктов - яблок и слив - в период их массовой уборки и реализации (в III, IV и I кварталах), а также увеличение доли господдержки на строительство фруктохранилищ с 20% до 60% их стоимости.

Краснодарский край - крупнейший садоводческий регион России. В 2021 году здесь производство плодовых культур выросло на 40%, до 430 тысяч тонн.