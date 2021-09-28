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ENL вложит $5 млрд за пять лет в стабилизацию добычи нефти по проекту "Сахалин-1"

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Компания Exxon Neftegas Limited (ENL - оператор проекта "Сахалин-1") планирует в течение пяти лет вложить $5 млрд в стабилизацию и наращивание добычи нефти по проекту "Сахалин-1", сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на конференции "Нефть и газ Сахалина", которая начала работу во вторник в Южно-Сахалинске.

"Более 70% добычи нефти и конденсата в регионе приходится на проект "Сахалин-1". Стоит заметить, что общая добыча нефти и конденсата в Сахалинской области с 2020 года имеет тенденцию к поступательному снижению. Поэтому необходимо, чтобы международный консорциум инвесторов проекта "Сахалин-1" принял меры для стабилизации уровня добычи и его дальнейшего постепенного наращивания в среднесрочной перспективе", - заявил он.

Добавив, что компания ENL "планирует в течение пяти лет направить на это инвестиции в размере около $5 млрд".

Сахалин ENL

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