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ENL продолжает работу по проекту завода СПГ в Хабаровском крае

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Консорциум "Сахалин-1" продолжает работу по проекту "Дальневосточный СПГ", включающего в себя строительство газопровода и завода по производству сжиженного природного газа, сообщила президент Exxon Neftegas Limited (ENL) Шелли Бир на конференции "Нефть и газ Сахалина" во вторник.

"В прошлом году на конференции "Нефть и газ Сахалина" я объявила о размещении контракта на работы по предварительному проектированию завода СПГ. Рада сообщить, что работы по предварительному проектированию идут. В ближайшем будущем мы планируем начать работу по маркетингу продукции завода СПГ и привлечению потенциальных подрядчиков", - заявила она.

Проект "Дальневосточное СПГ" включает в себя расширение берегового комплекса Чайво, выполнение программы буровых работ для добычи газа, строительство газопровода протяженности почти 200 км и завода СПГ производительностью 6,2 млн тонн (сжиженного природного газа - ИФ) в год, напомнила она. По ее словам, разместить завод планируют в районе нефтеотгрузочного терминала проекта "Сахалин-1" в Де-Кастри в Хабаровском крае.

Сахалин-1 Дальневосточный СПГ ENL Хабаровский край

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