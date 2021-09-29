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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Минторг США обвинил КНР в блокировке закупок "Боингов" китайскими авиакомпаниями

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Правительство КНР запрещает китайским авиакомпаниям покупать самолеты корпорации Boeing на "десятки миллиардов долларов", за что должно быть привлечено к ответственности, завила министр торговли США Джина Раймондо в интервью Национальному общественному радио (NPR).

Она обвинила Пекин в нарушении обязательств по закупкам американских товаров по первой фазе торгового соглашения с США от 2020 года.

"Китайские авиакомпании хотят купить самолеты на десятки миллиардов долларов, но на пути китайское правительство", - сказала Раймондо, добавив, что "китайцам нужно играть по правилам".

Исполнительный директор Boeing Дэйв Калхун в марте, выступая на бизнес форуме, призвал Соединенные Штаты отделить торговлю от политических дискуссий.

"Я надеюсь, что мы сможем отделить интеллектуальную собственность, права человека и другие вещи от торговли и продолжать поощрять свободную торговлю между этими двумя экономическими гигантами. Мы не можем позволить себе быть отрезанными от этого рынка", - казал он.

По оценкам Boeing, до 2040 года китайским авиакомпаниям потребуется 8,7 тыс. новых самолетов на сумму $1,47 трлн.

США Китай Boeing Джина Раймондо

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