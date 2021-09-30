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Объем SPO "Русагро" увеличен на 10%

Доля Вадима Мошковича сократится до 57,1%

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Объем SPO "Русагро", в рамках которого часть своего пакета продает основной акционер компании Вадим Мошкович, увеличен на 10% - с 18 млн до 19,8 млн GDR.

Цена размещения, как и ожидалось, зафиксирована на уровне $13,88. Таким образом, продавец, Granada Capital CY Limited Мошковича, выручит около $275 млн, говорится в сообщении "Русагро" по итогам SPO.

Это совпадает со стоимостью пакета, изначально выставленного на продажу, без учета дисконта к рынку (он в итоге составил около 8,8% к цене закрытия на LSE перед анонсом SPO - $15,22).

После сделки доля Мошковича в компании сократится до 57,1%. Мошкович и CEO "Русагро" Максим Басов берут обязательство не продавать акции компании в течение 180 дней после SPO.

Глобальными координаторами и совместными букраннерами сделки выступили J.P. Morgan, UBS и "ВТБ Капитал", совместным букраннером - Газпромбанк.

Русагро

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