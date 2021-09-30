Глава "Русагро" Басов увеличил долю до 7,7% в рамках SPO

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Гендиректор группы "Русагро" Максим Басов поучаствовал в ее SPO в качестве покупателя, увеличив свою долю до 7,73%.

Басов приобрел 250 тыс. GDR "Русагро", сообщила компания (пять расписок равны одной акции). Цена размещения в рамках SPO "Русагро" составила $13,88 за GDR. Таким образом, стоимость пакета составила $3,47 млн.

К моменту SPO Басов владел 2,028 млн акций "Русагро" (в том числе 1,029 млн акций в форме GDR). Его доля в компании составляла около 7,5%.

Между тем основной владелец производителя лосося "Русская аквакультура" Максим Воробьев стал вторым по величине акционером группы "Русагро". Теперь Воробьеву принадлежит 10,14% в "Русагро" (без учета казначейских акций) или 13 млн 639,07 тыс. GDR.

Ранее в четверг стало известно, что объем SPO "Русагро", в рамках которого часть своего пакета продает основной акционер компании Вадим Мошкович, был увеличен на 10% - с 18 млн до 19,8 млн GDR.