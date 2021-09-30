ЦБ РФ завершил санацию Азиатско-Тихоокеанского банка

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России решил завершить процедуры по предупреждению банкротства Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ), все мероприятия по его санации проведены, говорится в сообщении ЦБ.

АТБ соблюдает все установленные регулятором обязательные требования, предъявляемые к финансовой устойчивости и платежеспособности, что позволяет ему выйти на общий режим надзора.

ЦБ планировал завершить санацию АТБ не позднее дня, предшествующего дате заключения договора купли-продажи акций банка новому собственнику. Предполагается, что право собственности на акции АТБ перейдет к казахстанской Pioneer Capital Invest до 1 ноября 2021 года.

Pioneer Capital Invest была признана победителем торгов по продаже 100% АТБ. Помимо этой компании в торгах приняли участие Промсвязьбанк и Совкомбанк. Четвертый приглашенный инвестор отказался от участия в торгах и не подавал заявки на участие.

Pioneer Capital Invest предложила наибольшую цену - чуть больше 14 млрд рублей. В соответствии с условиями договора купли-продажи победитель аукциона также до 30 ноября 2021 года перечислит Банку России часть чистой прибыли АТБ за 9 месяцев 2021 года.

Регулятор направил на санацию АТБ 12,9 млрд рублей, в частности, на докапитализацию банка - 9 млрд рублей, на создание ЗПИФ "Специальный" для расчистки его баланса - 3,9 млрд рублей.

ЦБ отправил АТБ на санацию в апреле 2018 года, через несколько месяцев стал его собственником. Основными бенефициарами банка до этого являлись Андрей Вдовин, Питер Хамбро и Алексей Масловский (владели 59,17% через ООО "ППФИН Регион"), фонду East Capital принадлежало 17,91%, Международной финансовой корпорации (IFC) - 6,71%.

Pioneer Capital Invest уже присутствует на российском банковском рынке - ему принадлежит "Квант Мобайл банк" (ранее Плюс банк), занимающий 122-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100" за второй квартал. У АТБ в рэнкинге "Интерфакс-ЦЭА" за тот же период 49-я позиция.