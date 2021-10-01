"Роснефть" начала строить причалы для проекта "Восток Ойл" на Таймыре

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - "Роснефть" сообщила, что начала строить причалы на Енисее, в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края, для транспортной логистики нового арктического проекта "Восток Ойл".

"В ближайшее время на речных базах будут организованы площадки хранения МТР для последующей доставки грузов на месторождения нового проекта. Причальная инфраструктура возводится для повышения эффективности завоза грузов в период речной навигации и обеспечения первоочередных объектов строительства материально-техническими ресурсами. Также для выполнения логистических задач проекта "Восток Ойл" планируется задействовать речной порт города Дудинка. Кроме этого, доставка грузов на объекты строительства и эксплуатации месторождений проекта "Восток Ойл" будет организована по зимникам", - говорится в пресс-релизе.

В "Восток Ойл" входит 52 лицензионных участка на севере Красноярского края и в ЯНАО, на которых расположены 13 месторождений нефти и газа, в том числе месторождения Ванкорского (включает Ванкорское, Сузунское, Тагульское и Лодочное месторождения) и Пайяхского кластеров. Ресурсная база - свыше 6 млрд тонн нефти.

"Роснефть" пообещала в 2024 году отгружать с "Восток Ойла" 30 млн тонн нефти по Северному морскому пути (СМП) в год. Ожидается, что проект в рамках первой очереди обеспечит добычу, перевалку и транспортировку 50 млн тонн нефти, во второй - до 100 млн тонн.