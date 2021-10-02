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Экспорт нефти из РФ в дальнее зарубежье за 9 месяцев снизился на 6%

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья за три квартала 2021 года составил 157,47 млн тонн, что на 6% ниже аналогичного показателя 2020 года, сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. Среднесуточный экспорт зафиксирован на уровне 4,23 млн баррелей. Поправка на високосный год учтена.

По системе нефтепроводов АК "Транснефть" в дальнее зарубежье за девять месяцев текущего года всего было экспортировано 140,13 млн тонн нефтяного сырья (из них 126,9 млн тонн - российские ресурсы), минуя "Транснефть" - 30,57 млн тонн.

В сентябре в дальнее зарубежье было экспортировано 17,81 млн тонн российского нефтяного сырья. По сравнению с тем же месяцем прошлого года экспорт вырос на 8,5%. Среднесуточный экспорт составил 4,35 млн баррелей.

Через порт МНТ Козьмино по системе "Транснефти" с начала года отгружено 25,6 млн тонн российского нефтяного сырья (в сентябре - 2,96 млн тонн), Приморск - 25,77 млн тонн (2,8 млн тонн), СМП Усть-Луга - 11,99 млн тонн (1,8 млн тонн), Новороссийск - 7,27 млн тонн (1,03 млн тонн).

НК "Роснефть" за три квартала 2021 года экспортировала в дальнее зарубежье по системе АК "Транснефть" 69,82 млн тонн (в сентябре - 8,56 млн тонн), "Сургутнефтегаз" - 19,9 млн тонн (2,36 млн тонн), "ЛУКОЙЛ" - 12,29 млн тонн (1,39 млн тонн), "Татнефть" - 6,08 млн тонн (605,64 тыс. тонн), "Газпром нефть" - 5,39 млн тонн (605,08 тыс. тонн).

Предприятия, не входящие в состав вертикально интегрированных нефтяных компаний, за девять месяцев текущего года отгрузили в дальнее зарубежье по системе "Транснефти" 11,35 млн тонн нефти (в сентябре - 1,1 млн тонн).

Транзит Казахстана за три квартала 2021 года составил 9,83 млн тонн (в сентябре - 923,82 тыс. тонн), Туркмении - 1,45 млн тонн (160,77 тыс. тонн), Белоруссии - 1,28 млн тонн (140 тыс. тонн).

Российские нефтяные компании за три квартала 2021 года нарастили поставки нефти в страны ближнего зарубежья на 0,8% - до 8,73 млн тонн.

Транснефть Роснефть

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