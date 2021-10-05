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Разработчик программ GitLab в ходе IPO может быть оценен в $8,6 млрд

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Американский разработчик программного обеспечения GitLab Inc готовится провести первичное публичное размещение акций (IPO) на бирже Nasdaq, в рамках которого может быть оценен в $8,6 млрд.

Как сообщается в пресс-релизе, компания планирует продать 10,4 млн акций по цене в диапазоне от $55 до $60 за бумагу.

Стартап рассчитывает провести прайсинг 13 октября, совершить IPO на следующий день, сообщили изданию Barron's осведомленные источники. Акции GitLab будут торговаться на бирже Nasdaq под тикером GTLB.

Инвестбанки Goldman Sachs, JP Morgan и BofA Securities выступают основными андеррайтерами размещения.

В ходе IPO главный исполнительный директор и председатель совета директоров компании Сид Сиджбранди продаст около 2 млн акций, после чего у него останется 16,7%-ная доля компании, отмечается в пресс-релизе.

Gitlab, основанная в 2014 году и работающая исключительно в онлайн режиме, является оператором платформы DevOps, позволяющей ее пользователям совместно работать над проектами в цифровом формате. Компания насчитывает около 3,6 тыс. основных клиентов, среди которых инвестбанки Goldman Sachs, UBS, управляющая Iron Mountain, технологическая Siemens, провайдер сотовой связи T-Mobile и ведомство США по патентам и товарным знакам.

Тем не менее Gitlab работает на убыточном уровне. В 2021 финансовом году компания получила убыток в $192,2 млн по сравнению с убытком в $130,7 млн годом ранее. Однако годовая выручка подскочила на 87%, говорится в сообщении.

GitLab

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