"Мосбиржа" попросила суд обязать НП РТС предоставлять рыночные данные "СПБ биржи"

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - "Московская биржа" подала иск в Арбитражный суд Москвы к Ассоциации "НП РТС" (основной акционер "СПБ биржи"), в котором просит обязать ответчика заключить договор о предоставлении рыночных данных "СПБ биржи", следует из картотеки суда и комментария "Мосбиржи".

Иск был подан 1 октября и принят к производству, говорится в материалах суда. Судебное заседание назначено на 28 октября.

"НП РТС является дистрибьютером маркет-даты СПБ биржи и представляет ее на условиях публичной оферты, то есть обязуется заключить договор с любым желающим. Тем не менее запросы "Московской биржи" уже длительное время остаются без ответа", - пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе "Мосбиржи" причину иска.

"Московская биржа" торгует разными классами активов, для этого мы получаем рыночные данные с разных бирж. Анализ цен по всем инструментам необходим для корректной работы нашей риск-модели с целью дальнейшего определения параметров обеспечения участников торгов. После безуспешных попыток получения маркет-даты со стороны НП РТС "Московская биржа" была вынуждена пойти на крайние меры и подать иск в суд", - заявил представитель биржи, отметив, что на сегодня компания не видит других возможностей "для отстаивания своих прав и интересов участников российского биржевого рынка".

"Московская биржа" выступает за полную транспарентность и открытость финансового рынка. Нигде в мире нет запретительных ограничений на получение маркет-даты. Например, расчетный депозитарий "СПБ биржи" получает все рыночные данные" "Московской биржи", причем бесплатно", - добавили в пресс-службе биржи.

Ассоциация участников финансового рынка "Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС" (Ассоциация "НП РТС") объединяет около 60 профессиональных участников финансового рынка. В настоящее время Ассоциация "НП РТС" ведет работу над рядом проектов, включая торгово-клиринговую систему, информационную систему внебиржевого рынка RTS Board, инвестиционную систему "Восход" и рынок акций глобальных компаний на "СПБ Бирже". Ассоциация НП РТС является основным акционером "СПБ биржи" (16,5%).

"СПБ биржа" – ведущий организатор торгов ценными бумагами международных компаний на российском финансовом рынке. Она работает по модели B2B2C, одновременно ориентированной на розничных инвесторов и финансовых посредников в качестве прямых клиентов. В обращении на организованных торгах "СПБ биржи" находятся более 1,6 тыс. ценных бумаг иностранных эмитентов, включая акции, депозитарные расписки и еврооблигации.