Украинский премьер заявил о важности отсоединения страны от энергосистемы РФ

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что отсоединение Украины от энергосистемы Российской Федерации приведет к потере стратегического влияния России на энергетическую отрасль не только Украины, но и европейских стран.

"Ключевой вопрос - это энергонезависимость. Это неотъемлемая составляющая энергетической безопасности. Поэтому интеграция объединенной энергосистемы Украины в объединенную европейскую энергосистему играет ключевую роль в энергетической безопасности Украины и всего европейского континента в целом", - сказал Шмыгаль на форуме "Интеграция Украины в ENTSO-E: в шаге от энергетической независимости" в понедельник.

Премьер подчеркнул, что интеграция Украины в ENTSO-E должна существенно усилить ее стойкость, общий технологический уровень эксплуатации и уровень поставки электроэнергии.

"Мы все знаем, что Россия прибегала, прибегает и будет прибегать к энергетическому шантажу на разных уровнях, и сейчас мы это видим на уровне газового шантажа относительно введения в эксплуатацию "Северного потока 2". Поэтому мы предложим нашим европейским партнерам начать стратегический диалог высокого уровня с привлечением государств-членов ЕС между Украиной и ЕС", - добавил он.

По словам Шмыгаля, есть необходимость выработать стратегическое совместное долгосрочное видение энергетической безопасности Европы. Кроме того, премьер уверен, что интеграция Украины в ENTSO-E повысит инвестиционную привлекательность страны.

Ранее руководство ENTSO-E высказало поддержку Украине на пути к синхронизации с европейской энергосистемой.