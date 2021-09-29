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Украина продлила на месяц запрет на импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Украинский регулятор энергорынка продлил действие запрета на импорт электроэнергии из стран, не являющихся членами Энергетического сообщества, то есть из Российской Федерации и Белоруссии, еще на месяц – до 1 ноября текущего года.

Соответствующее решение принято в среду на заседании регулирующего органа - Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Член комиссии Дмитрий Коваленко в ходе заседания отметил, что этот вопрос рассматривался на заседании антикризисного энергетического штаба 27 сентября. Продление запрета поддержали и участники рынка, и министерство энергетики, и представители правительства, а также НЭК "Укрэнерго".

В частности, по мнению "Укрэнерго", ситуация в Объединенной энергосистеме Украины под контролем, и запрет импорта электроэнергии именно на месяц не вызовет проблем с операционной безопасностью. "Уже есть протокол антикризисного штаба это сделать", - уточнил Коваленко.

По его словам, решение о дальнейшем продлении запрета будет приниматься исходя из оперативной ситуации, в частности исходя из объемов накопленного на Украине угля.

Вместе с тем, по предложению "Укрэнерго" регулятор после совещания утвердил постановление с формулировкой, позволяющей оператору системы передачи проводить в октябре аукционы по распределению пропускной способности в отношении импорта из РФ и Белоруссии на ноябрь на случай, если запрет на этот месяц уже не будет установлен.

Как сообщалось, НКРЭКУ в мае установила запрет на импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии, срок действия запрета истекал 1 октября.

Решение принято в связи с планами Украины присоединиться в среднесрочной перспективе к энергосистеме континентальной Европы. В соответствии с подписанным в 2017 году соглашением об условиях будущего объединения энергосистем Украины и Молдавии с европейской энергосистемой, а также проектом плана развития системы передачи на 2019-2029 годы, энергосистема Украины планирует к 2023-2024 году присоединиться к энергообъединению ENTSO-E и выйти из параллельной работы с энергосистемами Белоруссии и России.

Украина РФ Белоруссия

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