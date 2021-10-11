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Экспорт золота из России в январе-августе вырос на 10%

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В первые восемь месяцев 2021 года Россия, по предварительным подсчетам Федеральной таможенной службы,экспортировала 182,3 тонны золота на $10,5 млрд. В натуральном выражении это на 10% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

В августе экспорт золота достиг 32,4 тонны на $1,8 млрд. В натуральном выражении это на 57% больше, чем в августе прошлого года, на 10% больше, чем в июле текущего, и является максимальным месячным показателем в этом году.

Основной страной-получателем российского золота в августе оставалась Великобритания - 27,6 тонны на $1,6 млрд. Но из статистики нельзя сделать вывод, остается ли золото там или отправляется в другие страны, поскольку Лондон является важным мировым хабом по обороту и хранению драгоценных металлов.

Также примерно 1,6 тонны, как следует из данных ФТС, в августе было экспортировано в Индию, 1,1 тонны - в Германию, 1 тонна - в Казахстан, 0,5 тонны - в Турцию, 0,4 тонны - в Гонконг, менее значительные объемы - в Армению, Швейцарию и Белоруссию.

ФТС Великобритания Индия

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