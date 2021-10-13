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"Лента" запустила продажи через Ozon

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Ритейлер "Лента", управляющий крупнейшей в РФ сетью гипермаркетов, открыл онлайн-витрину на маркетплейсе Ozon.

На ней представлено более 150 товарных наименований категории non-food (электроника, бытовая техника, товары для детей, дома, сада и животных, бытовая химия и средства гигиены), а также популярная продукция собственных торговых марок сети, говорится в сообщении компаний. Товары, представленные на онлайн-витрине "Ленты", можно заказать в любом городе присутствия Ozon в России и в других странах.

В следующем году "Лента" планирует в разы увеличить количество товаров на онлайн-витрине.

По словам директора по развитию FMCG-бизнеса Ozon Виктории Аткишкиной, партнерство с "Лентой" позволит увеличить ассортимент и доступность продуктов и товаров повседневного спроса. "Это стратегически важные категории для Ozon, поскольку они стимулируют частотность заказов и привычку делать на площадке повседневные покупки", - сказала она.

"Лента" - крупнейшая сеть гипермаркетов и четвертый по размеру выручки ритейлер в России. На конец июня под управлением компании было 255 гипермаркетов, 139 супермаркетов и 12 магазинов "у дома". По итогам первого полугодия выручка "Ленты" выросла на 0,5%, до 218,1 млрд рублей. Онлайн-продажи увеличились в 4,2 раза - до 7,9 млрд рублей с 1,9 млрд рублей годом ранее.

Ритейлер развивает онлайн-продажи самостоятельно (сервисы экспресс-доставки "Ленточка" и click & collect) и через партнеров (среди них - службы доставки "Сбермаркет" и igooods). Продажи через партнеров в первом полугодии составили 4,5 млрд рублей.

На Ozon представлено более 27 млн товарных наименований в 20 категориях: от книг и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья. Более 90% ассортимента площадки приходится на партнеров маркетплейса.

По оценке Data Insight, российский онлайн-рынок продуктов питания в первом полугодии вырос в 2,7 раза, до 149 млрд рублей. Ozon входит в десятку крупнейших игроков на этом рынке.

Лента Ozon

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