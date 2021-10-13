"Лента" запустила продажи через Ozon

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Ритейлер "Лента", управляющий крупнейшей в РФ сетью гипермаркетов, открыл онлайн-витрину на маркетплейсе Ozon.

На ней представлено более 150 товарных наименований категории non-food (электроника, бытовая техника, товары для детей, дома, сада и животных, бытовая химия и средства гигиены), а также популярная продукция собственных торговых марок сети, говорится в сообщении компаний. Товары, представленные на онлайн-витрине "Ленты", можно заказать в любом городе присутствия Ozon в России и в других странах.

В следующем году "Лента" планирует в разы увеличить количество товаров на онлайн-витрине.

По словам директора по развитию FMCG-бизнеса Ozon Виктории Аткишкиной, партнерство с "Лентой" позволит увеличить ассортимент и доступность продуктов и товаров повседневного спроса. "Это стратегически важные категории для Ozon, поскольку они стимулируют частотность заказов и привычку делать на площадке повседневные покупки", - сказала она.