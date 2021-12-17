НМТП оспорит в ВС штраф на 45 млн руб. за вред Черному морю при погрузке угля

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) решило обжаловать в Верховном суде (ВС) РФ решения судов нижестоящих инстанций, подтвердивших правомерность действий Росприроднадзора, оштрафовавшего предприятие на 44,56 млн рублей за экологический вред, причиненный Черному морю при перевалке угля.

Согласно картотеке арбитражных дел, жалоба была подана 13 декабря, но пока не принята к производству.

Как сообщалось, в октябре 2021 года Арбитражный суд Северо-Кавказского округа подтвердил правомерность действий Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора, оштрафовавшего НМТП.

По данным Росприроднадзора, основанием для его обращения в суд стал выявленный в ходе надзорных мероприятий факт загрязнения акватории порта угольной пылью и угольной крошкой при осуществлении погрузки на причале №6А НМТП. Площадь акватории порта, загрязненной мусором и отходами, составила более 3 тыс. кв. метров. Кроме того, акватория Черного моря в районе причала №6 была загрязнена нефтепродуктами, площадь загрязнения составила 147 кв. метров.

Росприроднадзор оценил ущерб водному объекту в 44,56 млн рублей и обратился в порт с предложением уплатить указанную сумму. Ввиду отказа НМТП возместить ущерб в добровольном порядке, ведомство обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края. Как сообщалось в феврале, суд встал на сторону Росприроднадзора.

Не согласившись с решением суда, НМТП обжаловал его сначала в суде апелляционной инстанции, а затем в Арбитражном суде Северо-Кавказского округа. Обе инстанции подтвердили правомерность действий ведомства.

Это не первое дело Черноморо-Азовского морского управления, выигранное у НМТП. В мае этого года Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд также подтвердил правомерность действий управления, оштрафовавшего НМТП на 9,2 млн рублей за экологический вред Черному морю при перегрузке угля навалом на причалах №6А и №6 восточного пирса НМТП. В декабре апелляционный суд подтвердил правомерность действий Росприроднадзора, оштрафовавшего НМТП на 1,3 млн рублей за экологический вред, нанесенный Черному морю.

В июле Арбитражный суд Северо-Кавказского округа подтвердил правомерность штрафа Росприроднадзора в отношении НМТП в размере 3,6 млн рублей за "экологию".

"Новороссийский морской торговый порт" – одна из крупнейших стивидорных групп РФ. Активы холдинга расположены в Новороссийске (Краснодарский край), Приморске (Ленинградская область) и Балтийске (Калининградская область). Крупнейшим акционером НМТП является "Транснефть" – она контролирует 62% акций, государство владеет 20% акций ПАО "НМТП".