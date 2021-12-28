Сладкие рекорды страховщиков с привкусом горечи

Итоги года для российского страхового бизнеса

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - "Подарочным" оказался в целом для российских страховщиков 2021 год. Рекордными за последние восемь лет ожидаются годовые сборы - 1,8 трлн рублей, большинство линий страхового бизнеса показали рост. Чистая прибыль сектора, рентабельность капитала и активов, доходность инвестиций - все на позитиве. Одновременно год оказался переходным, изнурительным и нервным - регулятор и страховщики готовили платформу нового этапа развития рынка. Перемен в 2022 году ждут страховщики ОСАГО, жизни, ОМС, планируют экспансию агростраховщики. Архитектура страхового дела перестраивается на марше в условиях нестабильной экономики и цифровых вызовов, по прогнозам Всероссийского союза страховщиков (ВСС) темпы роста премий в новом году могут замедлиться в 2-3 раза.

Все на позитиве

Страховому рынку 2021 год принес два рекорда - по общему росту премий и сборов по страхованию жизни. "Год 2021 оказался годом стабилизации для страхового рынка - одновременно благополучным и трудным, полным парадоксов", - сказал "Интерфаксу" президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.

По его словам, общероссийские сборы за 2021 год ожидаются на рекордной отметке 1,8 трлн рублей - самый высокий показатель за последние 8 лет, доля страховых премий в ВВП достигнет 1,7%, сборы росли в большинстве линий бизнеса. Рентабельность капитала - более 20%, рентабельность активов ниже, но тоже на хорошем уровне. В следующем году ВСС ожидает замедления темпов роста премий страховщиков до 5-7%, значительная "просадка" показателя прогнозируется по сборам у страховщиков жизни, в этом году они были драйвером роста премий для всего рынка страхования.

Согласно опубликованным ЦБ данным, российские страховщики собрали за 9 месяцев года 1,356 трлн рублей страховых премий - на 19,4% больше, чем в аналогичном периоде 2020 года. Общие выплаты за период росли быстрее и увеличились на 26,4%. Прибыль российских страховщиков за 9 месяцев 2021 года составила 189,7 млрд рублей, темпы роста показателя снизились на 17,7% к уровню аналогичного периода 2020 года (в том числе из-за отрицательной переоценки валютных активов). Почти половина прибыли за период пришлась на пять крупных компаний. Величина совокупных активов страховщиков к концу сентября составила 4,2 трлн рублей, совокупный капитал - 945 млрд рублей, рентабельность капитала - 22,8%, рентабельность активов - 5,2%.

В структуре поступивших премий за 9 месяцев 2021 года 85,7% всех сборов приходилось на добровольные виды страхования, остальное - на обязательные. Доля премий по договорам личного страхования (добровольное медицинское - 12,1% и страхование от несчастного случая - 14,8%) составила 26,9%, доля премий и по страхованию жизни - 28% в совокупных сборах страховщиков за 9 месяцев 2021 года. Личное и страхование жизни по совокупности держат "контрольный пакет" в общероссийских сборах, он превышает 53%. Четверть сборов (25,2%) приходится на страхование имущества, включая премии по автокаско (10,9%), страхованию имущества юрлиц (7,1%), имущества физлиц (4,2%). Доля сборов по ОСАГО -12,7%. Таким образом, на долю премий по автострахованию - обязательному ОСАГО и добровольному автокаско - приходится 23,6% общероссийских сборов за период.

В 2021 году страховщики участвовали в обсуждениях двух стратегических документов - основных направлений развития финансового рынка на трехлетний период Банка России, а также стратегии развития финансового рынка до 2030 года Минфина РФ. Собственную стратегию развития страхового дела в стране на ближайшие годы намерен разработать ВСС в следующем году, сообщил Юргенс "Интерфаксу".

В ходе итоговой встречи ведущих страховщиков с руководством ЦБ было определено три главных направления совместной работы на 2022 год - продолжение реформы в ОСАГО, переход рынка страхования жизни на новые условия, подготовка к эксперименту в ОМС в ряде регионов РФ.

20 компаний в группе риска

Знаковым испытанием для всех страховщиков, в том числе крупных, в 2021 году оказалось вступление в силу с июля новых требований Банка России к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков, внедрение углубленных риск-ориентированных подходов к оценке активов, к соотношению капитала и обязательств. Успешный переход на работу по новым требованиям ЦБ ряд страховщиков считают одной из важнейших побед года, показал опрос "Интерфакса".

Тем не менее в группе риска из-за неполного соответствия новым требованиям к финустойчивости "остается около 20 компаний", сообщил Юргенс. Небольшие страховщики с годовыми сборами до 2 млрд рублей и без лицензии ОСАГО получили отсрочку применения санкций ЦБ за нарушение новых требований до 1 января 2022 года, время истекло.

"Многие игроки в этом году, поняв, что не справляются с новыми требованиями регулятора по финустойчивости и платежеспособности, передавали добровольно портфели договоров страхования другим страховщикам в течение 2021 года. Также активно велись переговоры о присоединении к другим компаниям", - сказал глава ВСС агентству. Совокупная доля в общероссийских премиях игроков из группы риска оценивается как минимальная.

ОСАГО готовится к реформе

Страховщики ОСАГО готовятся к новому этапу реформирования "автогражданки". Предпосылки для этого в 2021 году складывались благоприятно. Согласно данным ЦБ за 9 месяцев этого года, сборы в ОСАГО увеличились на 5% - до 172 млрд руб., выплаты росли быстрее - на 9%, до 111,3 млрд руб. Средняя премия по полису ОСАГО увеличилась на 2% - до 5,6 тыс. руб., средняя выплата по урегулированным страховым случаям в ОСАГО снизилась на 4,9% - до 67,1 тыс. руб. Уровень выплат составил 64,7% по сравнению с 62,3% годом ранее. Количество выплат по ОСАГО увеличилось на 13,9% за период - до 1,7 млн. Количество отказов в страховой выплате снизилось и составило на 7,8%.

К концу года определились главные моменты нового этапа реформы в ОСАГО. Первый предполагает повышение лимита выплат за ущерб жизни и здоровью пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях в 4 раза - с нынешних 500 тыс. до 2 млн руб. Второй - переход на расчет денежных выплат выплаты "по железу" в ОСАГО без учета износа автомобилей (выплаты в натуральной форме и так предусматривают замену старых деталей новыми в авторемонте, но доля натуральных выплат невелика). Обе потребуют увеличения базового тарифа, конкретных актуарных расчетов пока не проводилось.

Смягчить ценовые условия перехода может поэтапность в реализации такой реформы, к этому в настоящее время склоняются ЦБ, законодатели и автостраховщики. Так, сначала предполагается вводить новый лимит выплат за ущерб жизни и здоровью (что выровняет подходы в этом вопросе с другими действующими законами по обязательному страхованию, где давно применяются лимиты выплат 2 млн руб.). На следующем этапе (например, через год) - с учетом анализа новой ситуации с убыточностью в ОСАГО можно будет внедрять в практику выплаты "по железу" без учета износа автомобиля.

На первом шаге, еще до начала реформы, страховщики ОСАГО надеются на выход указания ЦБ о дополнительном расширении границ тарифного коридора на 10% в обе стороны. К этому, в том числе, побуждает произошедшая корректировка цен в справочниках восстановительного ремонта Российского союза автостраховщиков, влияние новых ценовых значений на авторемонт скажется на итогах 4 квартала 2021 года и далее. Цены на автомобили, запчасти к ним и ремонт растут.

"Расширение тарифного коридора не означает автоматического роста тарифов для всех водителей", - заявили в РСА. "С учетом индивидуальных расчетов по каждому водителю, подорожание коснется в основном аварийных водителей и убыточных договоров", - сказал исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев "Интерфаксу". Сейчас, по данным РСА, 80% водителей заключают договоры ОСАГО, используя преимущества бонуса в коэффициенте за безаварийную езду "бонус-малус".

Еще одной премьерой следующего года должны стать законодательные изменения, создающие возможности для удаленного урегулирования убытков в ОСАГО.

Наконец стали заметны результаты борьбы со страховыми мошенниками. Дополнительные расходы страховщиков ОСАГО, связанные с исполнением судебных решений, снизились на 18%.

В 2021 году отмечался тренд на снижение числа обращений по страховым спорам в Службу финансового уполномоченного, сообщил "Интерфаксу" главный финуполномоченный Юрий Воронин. По итогам 9 месяцев поступило 125,9 тыс. обращений, что на 8,5% меньше того же периода 2020 года. Лидером по числу споров традиционно оказывается ОСАГО, самый массовый вид страхования, на втором месте страхование жизни и страхование от несчастных случаев и болезней.

В то же время вновь обозначилась проблема с доступностью полисов ОСАГО, но не для водителей-физлиц, как несколько лет назад, а в сегменте такси, где убыточность зашкаливает. Для выравнивания "выдающихся" убытков по некоторым сегментам автотранспорта страховщики ОСАГО приняли решение создать специальный перестраховочный пул, он заменит систему "Е-Гарант" РСА, которая работает только в отношении водителей-физлиц.

В 2021 году был отменен порядок, который требовал при оформлении договора ОСАГО от частных водителей документального подтверждения своевременного прохождения техосмотра автомобиля, эта "связка" окончательно разорвана.

Самым чувствительным для сообщества и РСА оказался отзыв лицензии у страховщика ОСАГО из Челябинска - "АСКО-Страхование". Компания входила в группу 10 крупнейших игроков ОСАГО по сборам. "Обязательства по заключенным договорам ОСАГО перешли на РСА в объеме более 7 млрд руб., нагрузка на гарантийный фонд союза резко увеличилась", - сообщил Юргенс.

Парадокс автокаско

Парадоксом автокаско следует считать ситуацию, когда при внешнем благополучии финансовых результатов росло внутреннее давление в сегменте. Премий страховщики автокаско собрали больше на 20,3% за 9 месяцев года (148 млрд руб.), выплаты увеличились всего на 14,3% (до 81 млрд руб.). При этом число заключенных договоров снизилось на 2,1% за период, средняя премия выросла на 22,9% (до 36,1 тыс. руб.), средняя выплата - на 0,8% (до 116,4 тыс. руб.). Уровень выплат по итогам 9 месяцев сложился в размере 54,7%, тогда как годом ранее он составлял 57,5%.

Однако рост премий был обеспечен не увеличением бизнеса, а впечатляющим подорожанием автомобилей (около 25% в среднем за 9 месяцев), повышалась страховая оценка автомобилей в полисах.

Вместе с тем, подорожание автомобилей и ремонта не сопровождалось ростом тарифов на полисы автокаско. Сказалась острая конкуренция автостраховщиков по этой линии бизнеса. "В отдельных случаях тарифы даже немного снижались", - сообщил замдиректора департамента ВСС Михаил Порватов журналистам. Как показало инициированное ВСС исследование по автокаско, растет неудовлетворенность автовладельцев, связанная с ситуацией в сфере урегулирования убытков. Но страховщики тут не при чем, считает Порватов, работой страховщиков и сервисами в автокаско клиенты довольны. Надежными российских страховщиков автокаско считают 91% участников опроса, их сервисом продаж и наполнением полисов допопциями довольны более 90% респондентов, порекомендовать знакомым своего страховщика автокаско готовы 83%, а удовлетворены урегулированием убытков по автокаско 73% участников опроса.

Недовольство автовладельцев процессом урегулирования убытков при ремонте по полисам автокаско вызвано не зависящими от страховщиков причинами - изменением цепочек в поставках запчастей для авторемонта в Россию, а также ростом стоимости деталей, узлов и авторемонта в целом. Сроки поставок нарушались из-за введения ограничительных мер, связанных с COVID-19, маршрутов поставок, обострился спрос как на сами автомобили, так и на запчасти к ним. Запасы узлов и деталей для ремонта на российских складах снизились, их чаще привозят из-за рубежа под конкретные заказы, сроки ожидания в проведении авторемонта заметно увеличились.

Снижение продаж автомобилей и полисов автокаско продолжится в IV квартале и I полугодии 2022 года, прогнозируют автостраховщики.

Драма жизни

Сегмент страхования жизни впервые за много лет пробил отметку 500 млрд руб. по годовым премиям, общероссийские сборы по итогам 2021 года ВСС прогнозирует до 570 млрд руб. Уже за 9 месяцев показатели сборов составили 400 млрд руб. против 320 годом ранее с приростом 26,7%. При этом кредитное страхование и страхование жизни заемщиков выросло на 43%, инвестиционное страхование жизни - на 26% и накопительное страхование жизни - на 16%. Объем выплат по договорам страхования жизни в 2021 году также ожидается беспрецедентным - около 300 млрд руб. За 9 месяцев года рисковые выплаты по страхованию жизни выросли в 1,5 раза, составляя более 40% в общем объеме. За весь период COVID-19 (включая три квартала 2020 года) страховщики жизни выплатили клиентам по случаям, напрямую связанным с эпидемией, более 2 млрд руб.

Сам год был неровным для страховщиков жизни, началась реформа регулирования, перемены шли по всем направлениям, перестройка бизнеса продолжится в 2022 году еще интенсивнее. Участники рынка ждут "провала" сборов в наступающем году, темпы роста премий могут оказаться нулевыми и даже опуститься в зону отрицательных значений, что скажется на общих показателях страхового рынка.

Фон, на котором разворачивается регуляторная реформа в сегменте, также не способствует увеличению спроса на накопительное и инвестиционное страхование жизни. Падающие банковские ставки во второй половине года сменились растущими, у клиентов стало меньше резонов отказаться от дорожающих депозитов ради инвестиционных полисов защиты жизни. Нет позитивных прогнозов на 2022 год относительно условий для инвестирования резервов самих страховщиков и средств их клиентов, настроения тревожные, это не добавляет определенности планам. В результате российские страховщики жизни оказались на границе "слепой зоны".

Регулирование еще ужесточится, причем сразу по нескольким направлениям, сузится круг покупателей, вступят в силу новые требования ЦБ к продуктам и процедурам, новые требования регулятора появятся в кредитном страховании, по совокупности регуляторные новации затронут не только страховщиков, но и банки как основной канал продаж их полисов.

Изменения в регулировании страхования жизни уже заявлены ЦБ, начал действовать порядок предварительного тестирования клиентов на наличие специальных финансовых знаний перед покупкой полиса со сложной инвестиционной составляющей.

"ЦБ совместно с ВСС планирует углублять "диагностику" специальных знаний у приобретателей полисов, чтобы избежать мисселинга, в будущем планируются интенсивные консультации страховщиков жизни с регулятором, анализ по итогам проведения проверок корректности продаж полисов страхования жизни как напрямую страховщиками, так и через банки-партнеры", - сообщил "Интерфаксу" вице-президент ВСС Виктор Дубровин.

Сегодня в сегменте страхования жизни уже работают нормы, препятствующие "навязыванию услуг" потребителям, закрепляющие права клиентов при досрочном расторжении договора страхования жизни при таком же погашении кредита. Далее будут вводиться минимальные требования к наполнению договоров рискового страхования жизни, впервые в истории регулятором будут определяться перечень рисков и исключений по договорам, порядок расчета выплат по риску "смерть" застрахованного лица и ряд других позиций, последуют и изменения в кредитном страховании заемщиков.

В свою очередь ФАС России готовится либерализовать условия аккредитации страховщиков при банках, чтобы расширить возможности потребителя по выбору страховщика при кредитовании. Основным и базовым условием аккредитации СК в банке станет наличие у нее рейтинга российского агентства определенного уровня. Нововведения разных уровней потребуют перенастройки бизнес-процессов банков и партнеров, переобучения специалистов, системы контроля исполнения за реализацией новых требований.

Руководство ЦБ не раз в течение года заявляло о неудовлетворенности сложившейся ситуацией с мисселингом, жалобами клиентов, ущемлением прав заемщиков при кредитном страховании, объявило "крестовый поход" против этого зла.

Не только "кнутом" намерены действовать регуляторы, готовятся и "пряники" для успешно реформировавшихся. Так, в проекте стратегии Минфина развития финансового рынка появились идея введения налогового стимулирования потребителей на рынке страхования жизни. Что еще важнее - Минфин разрабатывает проект закона о долевом страховании жизни - unit-linked, этот бизнес появился в западных странах несколько десятилетий назад и уже имеет солидную историю. В России для unit-linked пока нет законодательной базы.

Заявленная в 2021 году ЦБ идея объединения некоторых лицензий участников финрынка из разных секторов (по их желанию), заинтересовала большинство страховщиков жизни, показал опрос "Интерфакса". Общие подходы к расширению видов деятельности, к объединению лицензий регулятор изложил в консультативном докладе, на первом этапе такое объединение станет возможно для страховщиков жизни НПФов, что упростит работу по линии планируемого к введению долевого страхования жизни. Рынок получил ориентиры, раскрытия конкретных планов от ЦБ ждут в следующем году.

В поддержку потребителя, а заодно имиджа страховщиков жизни Банк России инициирует разработку законопроекта о создании системы финансовых гарантий в сегменте страхования жизни под эгидой Агентства по страхованию вкладов (АСВ), обсуждения темы начались. Минфин ставит вопрос о введении в перспективе в РФ налогового стимулирования для страхователей по долгосрочным договорам защиты жизни, чего добивались страховщики не один десяток лет.

Таким образом, на развитие сегмента в 2022 году будут действовать в основном сдерживающие факторы. Вместе с тем на перспективу государство ставит задачу формирования базы для долгосрочных инвестиций в стране, а она не решается без страховщиков жизни с их "долгоиграющими" полисами и накоплениями страхователей по договорам с горизонтом до 20-25 лет. После перезагрузки рынка страхования жизни продажи снова "полетят", но уже с другими продуктами и клиентским опытом. И тогда, по Чехову, мы "увидим жизнь светлую, прекрасную, изящную", но случится это уже не 2022 году, а позже.

Чрезвычайное агрострахование

Прорывом этого года считает глава ВСС создание задела для развития сегмента агрострахования с господдержкой. Экспансия будет обеспечена вступившим в силу в 2021 году законом, который вводит новую линию субсидируемого бизнеса защиты урожая от рисков климатических ЧС, договоры начнут заключаться в весеннюю посевную кампанию 2022 года. Классическое субсидируемое агрострахование урожая, сельхозживотных и аквакультуры сохраняется. Полисы страхования от ЧС будут в разы дешевле, но и покрытие по ним окажется скупее. Новые договоры обеспечат возмещение затрат на производство урожая, упущенная выгода от его потери не компенсируется, не будет выплат по рискам, не связанным с ЧС. В первый год работы нового закона о страховании от ЧС госдотации будут достигать 80% от премии по договору, постепенно участие государства снизится до 50%.

"Аграрий со следующего года может вместе с договором от ЧС приобрести дополнительный полис с классическим набором рисков или добавить по своему усмотрению актуальные для него риски", - прокомментировал изменения президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов. Новый закон также допускает разработку спецпрограмм для отдельных линий агробизнеса или регионов - например, для садоводов и виноградарей, для аграрных регионов Юга или ЦФО. Агрострахование с господдержкой становится гибким, многообразным, настраиваемым на конкретные нужды хозяйств, отметил Биждов. Само появление закона глава НСА связывает с ростом частоты неблагоприятных климатических событий, которые приводят к гибели урожая, причем не только в России, а по всему миру. "В 2021 году по самым минимальным подсчетам 16 регионов РФ получили ущерб по прямым затратам (по себестоимости продукции) на сумму порядка 8 млрд руб. из-за ЧС", - привел данные Биждов.

"Общие сборы по договорам агрострахования по итогам всего года вырастут по предварительным оценкам примерно на 20% и составят около 10 млрд руб. по итогам 2021 года. Выплаты по договорам, заключенным в этом году, вырастут в 2 раза к уровню прошлого года - до 5,4 млрд руб.", - сообщил Биждов "Интерфаксу".

В ОМС без перемен, ДМС растет

О планах ВСС и медицинских страховщиков продолжить прерванное COVID-19 обсуждение с правительством пилотных проектов в нескольких регионах в сегменте ОМС в 2022 году сообщил "Интерфаксу" президент союза Юргенс. По его словам, обсуждение пилотов по внедрению в ОМС в ряде регионов некоторых принципов рискового страхования начались два года назад, все остановила пандемия.

"Перемены в ОМС крайне чувствительны и должны проводиться осторожно, поэтому мы предложили поведение эксперимента локально, на ряде территорий. Целей эксперимента несколько. Для пациентов повысится качество услуг вместе с возможностью выбирать наиболее эффективное медучреждение, станет больше порядка в маршруте пациента. Для самих медучреждений появится мотивация к конкуренции, к борьбе за пациента. Для госсистемы преимущество во внедрении принципов, которые приведут к более эффективному расходованию средств в системе ОМС при одновременном улучшении качества медуслуг. Уровень удовлетворенности населения состоянием бесплатной медицины повысится", - считает Юргенс.

2020 год вывел на первые позиции рейтинга актуальных тем вопросы медицинской помощи населению. Однако завершился тот год принятием изменений в закон об оказании медицинской помощи в ОМС, поправками, которые урезали сферу ответственности страховщиков. Из сферы их ответственности и контроля были выведены медицинские учреждения федерального значения, с этого года они напрямую финансировались из бюджета и контролировались Федеральным фондом ОМС. Теми же поправками в закон были снижена норма расходов на ведение дел. Основными аргументами за такие решения в обоих случаях считалась экономия средств расходов бюджета на выплату комиссионного вознаграждения страховщикам ОМС.

Экономии не случилось, выделенные федеральным медцентрам бюджетные средства закончились в середине года, они обращались за финансовой поддержкой в ФФОМС, тот - в Минфин, прoкомментировал "Интерфаксу" источник на рынке ОМС дальнейшее развитие событий.

Согласно данным ЦБ за 9 месяцев, средства на оплату медпомощи застрахованным увеличившись на 21,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г и составили 1,905 трлн руб. Количество застрахованных лиц на конец 9 месяцев составило 145,1 млн человек. Всего в секторе ОМС вели деятельность 29 страховщиков с лицензиями на ОМС.

Увеличение средств для финансирования ОМС страховщики объясняют ростом расходов на преодоление COVID-19. По решению правительства для дополнительного финансирования в течение года выделялись дополнительные транши.

Вместе с тем исследование пациентских организаций выявило в 2021 году падение удовлетворенности пациентов качеством оказания медуслуг в системе ОМС. Пациенты, согласно опросам, оказались недовольны отношением к ним медработников, сроками ожидания медпомощи (30,9%), отсутствием маршрутизации - понимания, куда и к кому за ней обращаться, доплатами за консультации и исследования (54% опрошенных), длительностью сроков ожидания, квалификацией врачей (28,5%).

Затраты страховщиков ОМС постоянно растут вместе с нагрузкой и поручениями о проведении дополнительного информирования или экспертизы, сообщил "Интерфаксу" вице-президент ВСС Дмитрий Кузнецов. По его словам, добавился целый ряд направлений работы, связанной с информированием пациентов, в том числе по разным аспектам COVID-19, о проведении вакцинации.

Решение о проведении эксперимента в системе ОМС со следующего года будет принимать правительство. Но следует понимать, что при положительном решении как минимум год понадобится на подготовку нормативной базы, сказал "Интерфаксу" глава "АльфаСтрахования" Владимир Скворцов. Еще 1-2 года уйдет на получение и анализ первых результатов эксперимента. "Не стоит ждать мгновенных результатов. Обещать, что пальмы вдруг зацветут среди зимы, невозможно. Но длительность предстоящего пути заставляет начинать прямо сейчас", - сказал Скворцов.

Тот же COVID-19 "намертво" привязал клиентов к программам добровольного медицинского страхования. К этому подталкивала страхователей (в основном корпоративных) перегруженность врачей и лечебных учреждений в системе ОМС, перемены в активности оказания плановой помощи в ОМС. Для страховщиков ДМС два последних года, конечно, "горячие". Клиенты не отказывались от страхования, но экономили бюджеты. Страховщики искали оптимальную конфигурацию программ, наполняли их актуальными для перенесших COVID-19 сервисами, расширяли телемедицину, блок психологических консультаций и ряд других позиций.

Средняя стоимость полиса ДМС составила 16,5 тыс. руб., снизившись на 7,6% к уровню 9 месяцев 2020 г (по договорам с юрлицами и ИП - 70,9 тыс. руб.). Премии за период прибавили 11,1% (164 млрд руб.), выплаты росли опережающими темпами - на 26,3%, до 102,3 млрд руб.

Премьеры года

В числе премьер года - первое IPO в истории российского страхового рынка. "Группа Ренессанс страхование" разместилась в октябре на Московской бирже, привлекла $250 млн и рассчитывает провести SPO через год, укрепив позиции в том числе за счет сделок M&A.

Переформатировало бизнес "Сбербанк страхование", из нишевого игрока компания стала универсальным и разнопрофильным страховщиком с полным набором инструментов, включая космическое страхование, автокаско, ОСАГО, ДМС. В ближайшее время со стороны этой компании остальные игроки почувствуют конкуренцию во всех сегментах. Вторая "дочка" Сбербанка - "Сбербанк страхование жизни", уже неизменный лидер сегмента по сборам, заявила о намерении добавить дистанцию отрыва от конкурентов.

Совкомбанк ведет переговоры о приобретении двух активов Михаила Прохорова - банка "Ренессанс кредит" и страховой группы "Согласие", сообщил "Коммерсантъ" в декабре. Как пояснил "Интерфаксу" информированный источник на страховом рынке, переговоры начинались с "Согласия" и ее "дочки" по страхованию жизни "Согласие-Вита", затем периметр обсуждаемой сделки расширился за счет включения в него банка. Переговоры находятся в продвинутой стадии, сообщил он агентству.

HDI International AG, дочерняя компания немецкой страховой группы Talanx, продает Совкомбанку свое российское подразделение по страхованию жизни - ООО "Страховая компания "СиВ Лайф", проинформировал российский страховщик клиентов о сделке в последнюю неделю 2021 года. Компания "СиВ Лайф" занимает 31-е место по объему страховых премий среди всех страховщиков и 12-е среди страховщиков жизни по итогам 9 месяцев 2021 года с показателем 5,25 млрд рублей, сделка будет закрыта в первом квартале 2022 года после одобрения сделки Банком России и ФАС России, сообщает Совкомбанк. Это третья покупка на страховом рынке: в декабре 2019 года Совкомбанк приобрtл СК "Либерти страхование" (переименована в "Совкомбанк страхование"), а в декабре 2020 года - страховщика жизни "МетЛайф" (теперь "Совкомбанк жизнь"). Страховая группа Совкомбанка консолидируется в значимого игрока федерального уровня.

В команде обществ взаимного страхования (ОВС) премьера не года, а десятилетий - создание "Ростехом" общества взаимного страхования НКО ПОВС "РТ-Взаимное страхование". Новый игрок получил финансовую гарантию от госкорпорации, объединил более 250 предприятий, сходу занял 60% рынка ОВС по доле премий. "ОВС отработало уже два квартала, год заканчивается с объемом начисленной премии в размере более 220 млн рублей, заключено более 120 договоров страхования с членами ОВС", - сообщил "Интерфаксу" глава ОВС "Ростеха" Николай Галушин. Расширяться возможности этого ОВС и других участников рынка будут после принятия законопроекта, который находится на рассмотрении в Госдуме. Для ОВС добавятся новые линии бизнеса, упростится порядок их создания.

РСА в 2021 году "обновил редакцию" информационной базы в ОСАГО, увеличив мощность системы и ее надежность, обеспечив большую чистоту данных в системе. Как сообщили "Интерфаксу" в ВСС, на ближайшую перспективу есть "планы по созданию национального риск-офиса на рынке страхования, первые его блоки будут представлены данными по автострахованию и агрострахованию". Страховщикам необходим доступ к расширенным данным, есть острая потребность в анализе и прогнозировании. Эти задачи решает риск-офис для страховщиков, блоки по другим направлениям страхования будут добавляться в систему,

ESG-вызовы в страховании

Как и для других отраслей российской экономики, во весь рост перед страховщиками встали вопросы повестки ESG. Поскольку переход на эти принципы затрагивает все стороны жизни компаний, страховщики начали формировать соответствующие компетенции, ВСС создал специальную рабочую группу по вопросам ESG, разрабатываются пробные форматы нефинансовой отчетности, первые "пробы пера" намечены на 2022 год.

Линии потенциального влияния ESG-повестки на разные стороны жизни страховщиков и их клиентов еще предстоит выявлять и анализировать. Первые проявленные сюжеты уже впечатляют. Так, о необходимости расширять возможности внутреннего рынка перестрахования и наращивать его емкость заявила глава Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) Наталья Карпова на итоговой встрече с журналистами. Эта цель заявлена в числе главных в новой стратегии компании на ближайшие 3 года.

"Работать на рынке международного перестрахования становится работать все тяжелее и тяжелее, мы сильно зависим от западного рынка, 75% российских рисков уходит в перестрахование на Запад", - сказала Карпова журналистам.

По ее словам, в перспективе возможности рынков международного перестрахования "будут сужаться для секторов экономики, определенных как "коричневые". К этому "надо подготовиться - к моменту, когда перестраховочной емкости не будет для этих секторов на западных или восточных рынках, когда рынок уже сам начнет отказываться от такого бизнеса". Для компаний-страхователей есть ряд мероприятий, которые позволят им отсрочить наступление этого момента. В том числе это возможно при реализации мер снижения выбросов и других мер экологической безопасности. "Мы со своей стороны должны подумать, что сможем предложить, чтобы смягчить удар, как расширить внутреннюю емкость внутреннего рынка перестрахования", - сказала Карпова.

Отсутствие возможности для перестрахования крупных рисков российских предприятий отдельных секторов приведет к невозможности в полном объеме заключать и договоры прямого страхования с ними. Таким образом, изменения затронут всех участников страхового рынка и их клиентов по мере расширения ESG-влияния.

Какими бы ни были подарки 2021 года для страховщиков, правильно их воспринимать как аванс, как стимул перед новой трудной дистанцией. Очищающее регулирование и естественный отсев на страховом рынке совпали, состязаться в 2022 году станут выносливые игроки с принципиально новым осознанием сложности предстоящих вызовов, закаленные и опытные.