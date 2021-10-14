Набиуллина констатировала отсутствие в РФ системы добровольных пенсионных накоплений

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Российской пенсионной системе нужен накопительный элемент, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, создать в стране систему добровольных пенсионных накоплений пока не удалось.

"Я вижу, что к теме обязательных пенсионных накоплений, в том или ином виде обязательных (у нас была предыдущая система обязательных накоплений, которая была заморожена, потом была автоподписка, еще что-то), мне кажется, к этой теме есть сдержанное отношение у многих, у общества в целом. Тема чувствительная. Есть опасения распространенные, и это проблема, что есть такое отношение", - сказала она в интервью ютуб-каналу "Фанимани".

Такое "недоверие" существует не только в России, но и в других странах, где пенсионная система меняется очень часто, отметила она.

"С другой стороны, я прекрасно понимаю, что накопительный элемент нужен. В силу в том числе нашей демографии", - отметила Набиуллина.

По ее словам, правильная политика в этом вопросе - дать больше стимулов со стороны государства для долгосрочных накоплений граждан, чтобы люди накапливали на случай старости, непредвиденных ситуаций и т.д. Это можно делать в банках, в инвестиционных компаниях, через ИИС-3, концепцию которого ЦБ РФ сейчас обсуждает с правительством. Но чтобы граждане совершали добровольные накопления, нужно много достаточно "весомых" стимулов. К тому же возможность накапливать может появиться и с ростом доходов населения.

Отвечая на вопрос ведущего, ждать ли от государства "полуобязательной" добровольной системы пенсионных накоплений, Набиуллина ответила, что "у нас пока не получилось" и у нее "нет прогноза".

Что происходило с пенсиями

После того, как в 2014 году был введен мораторий на формирование накопительной части пенсии, Минфин и Банк России обсуждали несколько вариантов трансформации обязательного пенсионного страхования (ОПС).

Так, осенью 2019 года они обнародовали планы по разработке новой добровольной накопительной схемы взамен так и не появившегося индивидуального пенсионного капитала под названием "гарантированный пенсионный план". Работа над ИПК шла три года - с 2016 года по 2019 год. Однако из-за разногласий регулятора и министерств, а также из-за большого резонанса по вопросу пенсионного возраста ИПК так и не дошел даже до общественного обсуждения.

Законопроект о ГПП пошел дальше: он был опубликован для общественного обсуждения в конце октября 2019 года, но до сих пор находится на этой стадии. Среди основных элементов схемы - добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений, гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан со стороны государства, регистрация накопительных счетов граждан центральным администратором, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан.

За время обсуждения ГПП у Банка России и Минфина появилась новая идея стимулирования граждан самостоятельно копить на пенсию - индивидуальный инвестиционный счет третьего типа (ИИС-3). Инициатива появилась в 2020 году. Это брокерский счет или счет доверительного управления с льготами по налогам, но с ограничением снятия средств и с сохранением льгот только через определенный период. По своей концепции он схож с параметрами ГПП.

В конце сентября 2021 года у министра финансов Антона Силуанова состоялась встреча с представителями рынка НПФ. Тогда Минфин поддержал идею пенсионного СРО НАПФ о трансформации "замороженной" накопительной компоненты обязательного пенсионного страхования в добровольную стандартизированную схему (НПО). Основные отличия нового плана от ИПК и ГПП - в передаче прав собственности на накопительную часть от государства гражданам и в отсутствии в системе центрального администратора, а также внешнего "мягкого подталкивания" в стандартизированную схему. То есть перевод ОПС в НПО будет сразу полным и базироваться на договорных отношениях с НПФ. Перевод средств из фонда в фонд, таким образом, будет идентичен клиентским отношениям с банком по поводу депозита: разрыв договора с одним НПФ и заключение нового с другим с переводом средств в безналичной форме.

Банк России также поддержал предложение НАПФ предоставить гражданам возможность пополнения пенсионных счетов по договорам НПО за счет пенсионных накоплений, сформированных сегодня в системе обязательного пенсионного страхования, сообщил регулятор во вторник. ЦБ РФ поддержал также инициативу фондов дать гражданам возможность использовать пенсионные средства, переведенные из ОПС в НПО, в случае возникновения сложных жизненных обстоятельств - например, для оплаты дорогостоящего лечения.