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Кремль заявил, что не рассматривает вопрос о новой пенсионной реформе

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что вопрос о новой пенсионной реформе в России не обсуждается.

На вопрос журналистов в связи с заявлением депутата Госдумы Светланы Журовой о намерении поднять вопрос о новой пенсионной реформе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "В Кремле подобных обсуждений не ведется".

Ранее депутат Госдумы от "Единой России" Журова заявила, что пенсионная реформа в стране может быть скорректирована, допустив при этом, что она и вовсе может быть когда-нибудь отменена.

"Я сейчас не скажу, что по пенсионной реформе, например, завтра будет какая-то сразу отмена. Но корректировки точно будут", - сказала депутат журналистам.

В середине июня 2018 года российское правительство одобрило постепенное повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет и для мужчин до 65 лет. Затем по инициативе президента РФ Владимира Путина проект реформы был смягчен. В частности, для женщин решено было повысить возраст выхода на пенсию до 60 лет вместо 63. Реформу пенсионной системы, которую Госдума окончательно одобрила 27 сентября 2018 года, планировалось полностью завершить к 2034 году.

Госдума Дмитрий Песков

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