Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Кабмин вновь предложил продлить мораторий на накопительную пенсию

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект (№1258304-7), согласно которому мораторий на перечисление взносов в накопительную часть пенсии будет в очередной раз продлен еще на год – до 2024 года.

Мораторий действует с 2014 года и ежегодно продлевается: 6% от зарплаты россиян в счет накопительной части пенсии направляются в страховую часть. Таким образом правительство балансирует бюджет Пенсионного фонда – без "заморозки" для этого потребовалось бы значительное увеличение трансферта из федерального бюджета. Сейчас "заморозка" действует до 2023 года.

Согласно материалам к законопроекту, продление моратория позволит сэкономить в 2024 году, по предварительной оценке, 772,9 млрд рублей. На эту сумму уменьшится объем трансферта Пенсионному фонду на обязательное пенсионное страхование. Между тем, в прошлом году, согласно пояснительной записке к аналогичному прошлогоднему законопроекту о "заморозке", бюджет сэкономил немного меньше – 669,3 млрд рублей.

Госдума ПФР Пенсионный фонд России

Новости
Пандемия коронавируса

В Липецкой области некоторые категории работников обязали привиться от COVID

В Липецкой области некоторые категории работников обязали привиться от COVID

Правительство внесло в Госдуму закон о социальном казначействе

Володин заявил, что Госдума обновилась почти наполовину

КПРФ сообщила о задержании депутата Мосгордумы Енгалычевой

КПРФ сообщила о задержании депутата Мосгордумы Енгалычевой

ФСБ вменила Роману Доброхотову незаконное пересечение границы

ФСБ вменила Роману Доброхотову незаконное пересечение границы

Дело Марины Раковой затронуло работу еще двух сотрудников Сбербанка

В Госдуме не исключили оборотных штрафов для YouTube

Пандемия коронавируса

Третья фаза испытаний "Спутника V" завершена успешно

Третья фаза испытаний "Спутника V" завершена успешно
Пандемия коронавируса

Мишустин счел недостаточным число полностью привитых от COVID россиян

ФСБ России попросила суд об аресте основателя концерна "Тракторные заводы"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });