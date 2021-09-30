Кабмин вновь предложил продлить мораторий на накопительную пенсию

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект (№1258304-7), согласно которому мораторий на перечисление взносов в накопительную часть пенсии будет в очередной раз продлен еще на год – до 2024 года.

Мораторий действует с 2014 года и ежегодно продлевается: 6% от зарплаты россиян в счет накопительной части пенсии направляются в страховую часть. Таким образом правительство балансирует бюджет Пенсионного фонда – без "заморозки" для этого потребовалось бы значительное увеличение трансферта из федерального бюджета. Сейчас "заморозка" действует до 2023 года.

Согласно материалам к законопроекту, продление моратория позволит сэкономить в 2024 году, по предварительной оценке, 772,9 млрд рублей. На эту сумму уменьшится объем трансферта Пенсионному фонду на обязательное пенсионное страхование. Между тем, в прошлом году, согласно пояснительной записке к аналогичному прошлогоднему законопроекту о "заморозке", бюджет сэкономил немного меньше – 669,3 млрд рублей.