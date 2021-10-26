Дума согласилась продлить мораторий на формирование накопительной пенсии

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект (1258304-7), согласно которому мораторий на перечисление взносов в накопительную часть пенсии в очередной раз продлевается еще на год - до 2024 года.

Правительство внесло эту инициативу в палату 30 сентября вместе с бюджетным пакетом законопроектов.

Мораторий действует с 2014 года и ежегодно продлевается: 6% от зарплаты россиян в счет накопительной части пенсии направляются в страховую часть. Таким образом правительство балансирует бюджет Пенсионного фонда - без "заморозки" для этого потребовалось бы значительное увеличение трансферта из федерального бюджета. Сейчас "заморозка" действует до 2023 года.

Согласно материалам к законопроекту, продление моратория позволит сэкономить в 2024 году, по предварительной оценке, 772,9 млрд рублей - на эту сумму уменьшится объем трансферта Пенсионному фонду на обязательное пенсионное страхование.

Между тем в прошлом году, согласно пояснительной записке к аналогичному прошлогоднему законопроекту о "заморозке", бюджет сэкономил немного меньше - 669,3 млрд рублей.