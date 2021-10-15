"Т Плюс" убедила КС изучить неправомерное бремя убытков при предотвращении катастроф

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Конституционный суд России принял к рассмотрению жалобу ПАО "Т Плюс" на нормы закона о банкротстве, которые не позволили компании в приоритетном порядке получить платежи за энергоресурсы, поставлявшиеся для недопущения техногенной катастрофы, свидетельствует картотека суда.

Этот вопрос КС будет рассматривать на примере поставок в адрес АО "Интауголь", которое относится к социально значимым объектам, при ограничении поставок энергии на которые в обязательном порядке сохраняется так называемая "аварийная бронь" (минимальный объем для обеспечения безопасности персонала и окружающей среды).

"Интауголь" было признано банкротом летом 2019 года, а в декабре того же года администрация Инты была вынуждена ввести в городе режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы прекращения теплоснабжения шахты и возможной техногенной катастрофы. При полном прекращении теплоснабжения шахта промерзнет, в ней станет невозможным нахождение людей, прекратится обслуживание водоотливных установок, произойдет затопление горных выработок и загрязнение шахтной водой ближайших водных объектов, появятся провалы на земной поверхности - так, согласно материалам дела, описывал риски Научно-исследовательский институт горноспасательного дела.

Для подобных случаев закон о несостоятельности предусматривает особый порядок текущих платежей, которые должна проводить организация-банкрот. "Преимущественно перед любыми другими" оплачиваются расходы на проведение мероприятий по недопущению возникновения техногенных и экологических катастроф либо гибели людей, которые могут возникнуть из-за прекращения деятельности банкрота (абзац второй пункта 1 статьи 134 закона о несостоятельности).

На этом основании "Интауголь" в марте 2020 года в приоритетном порядке заплатил "Т Плюс" 8,11 млн рублей. Однако ФНС решила, что упомянутая норма не может использоваться и выплата была произведена неправомерно - с нарушением очередности, и потребовала признать недействительным перечисление денег. Дело в том, что договор между "Интауглем" и "Т Плюс" было заключен еще до банкротства - в марте 2017 года. Поэтому налоговики сочли, что расчеты должны классифицироваться как обычные эксплуатационные платежи и иди в четвертую очередь - после судебных расходов по делу, зарплат сотрудников и оплаты привлеченных арбитражным управляющим лиц. Суды трех инстанций с этим согласились, заявив, что "продолжение оказания данных услуг даже в режиме ограничения не трансформирует спорные обязательства из эксплуатационных во внеочередные".

Теперь "Т Плюс" пытается оспорить упомянутую норму закона о несостоятельности в КС. Компания настаивает, что продолжение поставки энергии социально значимому потребителю, деятельность которого связана с опасными производствами, если прекращение может повлечь катастрофу, должно само по себе расцениваться как мероприятие, направленное на ее недопущение. И соответственно, требования ресурсоснабжающей организации должны погашаться во внеочередном, приоритетном порядке.

Занятый же судами подход, считает заявитель, налагает на ресурсоснабжающие организации "неправомерное бремя убытков". По мнению "Т Плюс", отсутствие возможности прекратить поставку ресурсов фактически приводит к возникновению парафиксальной обязанности (обязательный платеж - ИФ) с признаком обязательности налога.

ПАО "Т Плюс" (до июня 2015 года - "КЭС Холдинг") объединило электрогенерирующие и коммунальные активы группы "Ренова" Виктора Вексельберга. В составе группы - 59 электростанций, более 400 котельных и почти 15 тыс. км тепловых сетей. Выручка компании за 2020 год составила 227,54 млрд рублей, чистая прибыль - 23,61 млрд рублей, свидетельствуют данные аналитической системы "СПАРК-Интерфакс". Доля Вексельберга в "Т Плюс" снизилась с 57,1% до 39,59% после введения в отношении предпринимателя санкций США.

АО "Интауголь" - градообразующее предприятие моногорода Инта в Коми. Оно было создано в 2016 году на базе обанкротившегося АО "Шахта "Интауголь". Размер требований, включенных в реестр, превышает 1,14 млрд рублей, свидетельствует протокол собрания кредиторов от 27 сентября 2021 года, опубликованный на "Федресурсе" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, bankrot.fedresurs.ru).